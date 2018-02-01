中國聯通(00762-HK)就租賃通信鐵塔的商務定價作出調整

中國聯通(00762-HK)公布，茲提述公司就透過其全資附屬公司中國聯合網絡通信有限公司(聯通運營公司)向中國鐵塔股份有限公司(鐵塔公司)租賃通信鐵塔及相關資産的商務定價而于2016年7月8日刊發的公告。

2018年1月31日，根據《商務定價協議》約定，經公平談判協商，雙方在原有協議基礎上，作出補充約定，主要包括：

1. 調整《商務定價協議》附件1《産品目錄及定價》中塔類産品定價相關内容，包括：成本加成率由15%調整為10%；基準價格共享折扣由兩家共享優惠20%、三家共享優惠30%，調整為兩家共享優惠30%、三家共享優惠40%，錨定租戶額外享受5% 共享優惠不變；調整部分省新建塔類産品标準建造成本地區調整系數、存量鐵塔折扣比例；延長既有共享優惠政策有效期至2019年12月31日，到期前雙方另行協商其定價事宜。

2. 調整後的《産品目錄及定價》自2018年1月1日起執行，雙方下屬省級或地市公司應簽署《産品業務确認單》或《批量起租表》予以确認。

3. 協議期限為5年，自 2018年1月1日起至2022年12月31日止，期限屆滿前，雙方另行協商确定後續定價事宜。

公司認為，與鐵塔公司簽訂補充約定，有助公司降低未來鐵塔使用費用成本。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)