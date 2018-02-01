yes123調查：上班族紅包預算落在12K

yes123 求職網今 (1) 日公布「勞工過年規劃與新春連假商機調查」， 自 2 月 15 日起到 2 月 20 日，長達六天的春節假期即將展開，調查指出，春節六天的總花費預算，每人平均達 31642 元，平均一天約為 5274 元；若以全國受僱就業者 898.5 萬人推算，勞工朋友們所創造的「狗年春節連假消費」商機，估計將上看 2843 億元。

由 yes123 求職網的調查發現，有高達九成 (90.1%) 的上班族指出，「狗年過年」會包紅包；而且壓歲錢的總預算，平均落在 12337 元；同時再與雞年相比，其中又有 55.5% 表示，預算呈現「一樣」的狀況；有 25.3% 表示，比起去年是「變多」；但是卻也有 19.2% 的人表示，預算比起去年是「變少」。

只是為何包紅包的預算會減少，主要原因則有：「生活開銷變大，排擠到紅包預算」(77.9%)、「公司沒加薪」(65.6%)、「擔心年終獎金、分紅減少」(41%)；其他原因還有：「擔心被公司裁員」(20.5%)、「擔心被公司減薪、放無薪假」(13.5%)。

此外，對上班族來說，這段期間的主要的過年規劃又是什麼呢？根據 yes123 求職網調查顯示，有 64.4% 的人計畫「和親人或朋友聚餐」；50.2% 準備「返鄉探親」；45.5% 選擇「在家睡覺補眠」；34.4% 則是「到親戚家拜年」；也有 33.1% 要「在家看電視、看 DVD」。

至於其他過年期間的熱門計畫，還有以下這些：「到寺廟拜拜，祈求工作運勢」(32.1%)、「安排國內旅遊」(30.1%)、「逛街購物」(28.3%)，以及「上網找工作」(19.8%)、「安排國外旅遊」(16.7%)。