屏東農家子弟苦學翻身楊金龍將成首位內升央行總裁

擔任中央銀行總裁 20 年的彭淮南將於 2 月 25 日任期屆滿退休，行政院正式宣布將由彭淮南一手提拔的副總裁楊金龍接任央行總裁，現年 65 歲、出生屏東恆春的楊金龍，與「工友之子」彭淮南一樣靠自己苦學翻身，1989 年進入央行擔任經研處研究員，即獲時任經研處長的彭淮南賞識，就這樣在央行一待就是 30 年，2008 年升任副總裁，如今更上一層樓成為首位內升的央行總裁。

其實，楊金龍接任央行總裁並不令人意外，早先市場點名的央行繼任人選中，楊金龍呼聲也一直很高，主要他是彭淮南一路提拔上來的，雖然彭淮南未曾鬆口談對新任央行總裁期許、條件，但一般認為，彭淮南推薦的人選，應該就是楊金龍。

與「工人之子」彭淮南一樣，楊金龍為清寒農家子弟，靠著養雞賣雞、雞蛋籌措學費，並考取被視為央行人才搖籃的政大銀行系（現金融學系），包括現任央行外匯局長顏輝煌、業務局長陳一端及金檢處副處長林華亭等都是他的學弟妹。之後楊金龍公費留學取得英國伯明罕大學經濟博士學位，回國後考進央行，1989 年擔任經研處研究員，獲得時任經研處長彭淮南的賞識。

後來彭淮南轉任外匯局長，也提拔楊金龍出任外匯局襄理，楊金龍之後還擔任過央行行務委員、央行駐倫敦代表辦事處主任、央行業務局副局長、央行業務局局長等職，2008 年彭淮南更提拔楊金龍出任央行副總裁。

只是楊金龍與彭淮南給外界的形象卻有很大的不同，彭淮南給人的感覺一向較為強悍、霸氣，常常「彭教授」上身，談到專業的貨幣政策、總體經濟等議題，他總是像個老師除準備厚厚一疊的資料給媒體，也會仔細的分析給大家聽，對於外界的批評，也會適時的大力反駁。

相較之下，楊金龍則給人溫文儒雅的感覺，過去 10 年擔任央行副總裁期間，也總是安靜的坐在彭淮南旁邊，即便代替彭淮南出席公開場合，也很少脫稿演出，相較曾擔任彭淮南任內的副總裁許嘉棟及陳師孟勇於表達自己意見，楊金龍也被外界認為是最沒聲音的央行副總裁，但也許就因為這樣，才讓他獲得彭淮南賞識，一路提拔並坐上央行總裁大位。

不過，與彭淮南一樣，楊金龍也會靠健走舒壓，相較彭淮南都是清晨在大安森林公園健走，楊金龍則利用平日中午休息時間，從央行出發，沿著羅斯福路、南海路、南昌路、愛國西路至少走上 1 圈。同時，楊金龍還會透過「五行八步」氣功來養身，每次做約 1 小時。

如今楊金龍即將接任央行總裁，面臨的壓力勢必有增無減。雖然楊金龍擔任副總裁任內話不多，但也有人認為，那是因為有了一位事必躬親、較強勢的總裁彭淮南在，使得楊金龍較沒有表現的空間，自然話也變少了，其實私下的他很健談，尤其每當講到農家生活及海邊等，他總是侃侃而談，與大家在鏡頭前話少、神情緊繃的樣子判若兩人。

因此，外界也對楊金龍有所期待，尤其有別於彭淮南魔羯座的務實個性，1953 年 6 月 5 日出生的楊金龍具備雙子座靈活應對的特質，也許在彭淮南退休後，他成為央行及及國家貨幣政策主導者後，就會展現出大家看不到的另一面。

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