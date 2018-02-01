狂瀉25%只是開始？比特幣跌破1萬美元

在各國政府監管趨嚴的情況下，比特幣價格疲軟，1 月狂瀉 25%，2 月第 1 個交易日，依舊「跌跌不休」，台北時間週四 (1 日) 晚間 8 點 44 分，比特幣重挫逾 8%，價格為 9,400 美元，跌破 1 萬。

對比特幣來說，1 月似乎不是個「好月」，2018 年 1 月，比特幣單月跌幅達 25.88%，是繼 2015 年 1 月 (單月跌幅 31.34%) 以來，最差表現；且 2013 至 2017 年的 5 個 1 月當中，有 4 個 1 月，比特幣價格走跌。

近期，包括比特幣在內的各式加密貨幣，受到日益嚴格的管制，導致價格承壓。

加密貨幣交易所 Bitfinex 和 Tether，日前遭美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission) 傳喚，消息一出，多款加密貨幣價格，應聲下跌。

另一方面，Facebook 宣布，禁止刊登可能涉及詐欺，或誤導消費者的金融商品廣告，當然，其中也包括加密貨幣。

1 月 26 日，日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案，加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓 (約合新台幣逾 155 億元) 的虛擬貨幣「NEM」；對此，日本金融廳除對 Coincheck 祭出行政處罰外，也要求其他加密貨幣交易所，接受監管。

占全球比特幣交易量約 20% 的南韓，則在 1 月 30 日，讓加密貨幣實名制交易系統正式上路。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席投資辦公室主任 Markus Mueller，在接受彭博社 (Bloomberg News) 採訪時表示，不建議投資人投資加密貨幣，因為「有血本無歸的風險」。

Mueller 建議，加密貨幣發行商應與監管機關合作，「當交易安全和信任感被建立，加密貨幣就和其他資產一樣，可受評估，管制措施可望在 5 至 10 年內，漸趨完整。」

Mueller 直言，「管制的目的，是為了防止濫用與犯罪行為；我不懂，為何加密貨幣支持者，總是對管制抱持負面觀感。」

台北時間週四晚間 8 點 44 分，比特幣下挫逾 8%，價格為 9,400 美元；市值排名第 2 的加密貨幣以太幣，下跌 0.54%，價格為 1,114.8 美元。