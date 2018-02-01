如果下一場危機來臨 數位貨幣會是金融體系的「救命稻草」？

摘要：在全球央行非常規貨幣政策手段用盡之後，如果下一場金融危機到來又該怎麼辦？有人將目光轉向了近來受到熱炒的數位貨幣。

在全球央行非常規貨幣政策手段用盡之後，下一場金融危機到來時又該怎麼辦？有人指向了近來受到熱炒的數位貨幣。

專注於歐亞以及國際事務分析的期刊 Strategic Culture Foundation 作者 Federico Pieraccini 在昨日發表的文章中表示，在 2008 金融危機中，最終拯救了全球經濟的是人們對央行的信心。但是正如歐洲央行行長德拉吉所說，量化寬鬆的火箭筒已經發射，在未來的危機中故技重施將難再起效。

Pieraccini 認為，2008 年之所以沒有出現銀行擠兌從而導致全球銀行體系崩潰，是因為普通民眾對於金融體系依然存在信任。但是在危機過去多年之後，這種信任是否依然存在，是一個大大的問號：

從圖中很容易看出，全球債務規模開始累積，正是起於美元和黃金的脫鈎。

這導致通膨上升，而人們之所以對通膨上升無動於衷，正是因為受到虛假經濟數據的迷惑以及央行們對金融市場的操控。實際上購買力在大幅下降，普通人變得越來越窮。

Pieraccini 表示，這也是比特幣以及區塊鏈技術大受歡迎的一個重要原因。他認為，要重新建立全球經濟與其實際價值之間的關聯，其中最自然的途徑就是再度使用實物黃金或者虛擬黃金，而後者正是區塊鏈技術所能夠帶來的。

Pieraccini 認為，央行很可能會通過發行自己的數位貨幣，讓當前的機制繼續運行下去。在這個過程中，這些貨幣是否有資產儲備支持就成為他們最大的區別。他稱：

俄羅斯和中國囤積了大量黃金，並且將資產進行了多元化配置，在拋棄美元的同時獲得大量實物商品。如果出現數字人民幣或者數字盧布，那麼它們的價值最終會比毫無價值支撐的數字美元更高。

在不遠的將來，人民幣和盧布將有黃金以及比特幣等其他金融資產的支持，而新出現的數位貨幣可能和其他法幣一樣，可能繼續保持一定的價值但實際價值是空虛的。

這也就不難理解，一旦下一場金融危機到來，法幣會紛紛湧向黃金以及數位貨幣市場，以尋找避險天堂。

Pieraccini 認為，在下一場經濟危機中，數位貨幣將是打造一套可持續經濟體系的「最後機會」。

他預計，在接下來幾年中，美國、歐洲以及日本等國的央行都有可能發行自己的數位貨幣，從而保證整個體系依然是中心化管理的。而要做到這一點，也不排除一些極端手段，比如禁止非國家發行的數位貨幣。

『新聞來源／華爾街見聞』