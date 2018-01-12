中國溫和通膨中 如何尋覓投資寶藏？

中國證券報今 (12) 日報導，1 月 10 日，由華泰期貨主辦、大連商品交易所支持的 「羊城薈大宗商品年度策略論壇」在廣州舉行。與會人士認為，全球宏觀經濟復甦勢頭強勁，通膨回溫，將成為 2018 年最大的宏觀投資機會。2018 年股票市場交易性機會將顯著高於 2017 年，其中溫和的通膨使得消費板塊將更加受益。大宗商品方面，2018 年或以高位震蕩為主，上行下行均有壓力，目前市場更為看好的是有色金屬及貴金屬。

有色 > 能化 > 黑色 > 農產品

華泰期貨研究院副院長侯峻表示，「我們認為 2018 年板塊強弱排序為：有色 > 能化 > 黑色 > 農產品」他說明，全球宏觀經濟復甦勢頭強勁，通膨回溫，政策從貨幣寬鬆轉向財政寬鬆，引導去槓桿和金融監管加強。相關數據顯示，大宗商品升息周期的年化收益率普遍高於 1983-2017 年的平均年化收益率，表明商品在利率反彈周期中表現好於平時。從年化收益率上看，工業品指數整體高於商品指數；從資金流向角度，市場相對看好有色金屬以及貴金屬。

華泰證券研究所高級宏觀研究員宮飛認為，2018 年大宗商品將以高位震蕩為主，上行下行均有壓力。其中核心變量有三個：全球經濟復甦程度、中國供給側改革和環保限產的節奏和力度，以及中國需求側是否回落。

他還特別指出，黃金在對抗通膨和黑天鵝事件上具有一定價值。「黃金是最不怕風險的品種。但凡出現黑天鵝事件，黃金都是上漲的。 」 而且，在通膨上行的時候，黃金可起到一定的保值增值作用，美元趨弱也利好黃金走勢。

侯峻進一步解釋，2018 年部分工業品在供給側改革政策下，將呈緊平衡狀態，供需博弈下價格高位震蕩。其中，中國消費主導的品種需求將受到房地產周期下行帶來的壓力，可能的消費亮點在於出口或受益於消費升級；國外消費主導的品種，可能需要額外關注「川普稅改」落地之後的帶動力度。供給方面，供給在中國的品種將繼續受制於供給側改革及環保限產，產能難以完全釋放；供給在外的品種主要受到邊際供給驅動，存在階段性增產壓力。

在交易策略方面，侯峻建議：考慮買中國消費升級相關商品、同時容易受到外圍需求提振的商品，如銅（電網）、鎳（不銹鋼）、錫（電子產品）、塑料（小家電）、棉花和 PTA（服裝升級）類商品；考慮賣出受宏觀經濟走弱影響較大的商品，以及自身供需關係不平衡的商品，例如糖、大豆豆粕、動力煤、鋅、鋁等；受供給側改革影響較大的商品 2018 年價格呈震蕩走勢，把握階段性投資機會，如玉米與澱粉、螺紋鋼、玻璃等。

浙江拓和董事長秦承亮從中國國內外兩個方面系統分析了農產品走勢。他認為，國際方面要關注美國聯準會升息、縮表、減稅、進口和出口等因素影響；中國方面，中國經濟緩中趨穩、穩中向好，經濟運行保持在合理區間，質量和效益提高，經濟結構繼續優化的總趨勢，為期貨市場進一步發展提供了良好的政策環境。

他建議，投資者應該根據宏觀面、基本面、周期性、資金結構及市場趨勢變化，有計劃有目標，在大概率的態勢下，有節奏地完成交易操作，靈活合理地應用期貨市場的功能和規律，做有效的期現套利。

2017 年的熱門品種，黑色系未來如何演繹？上海鋼聯高級分析師魏迎松認為，未來需求變化關注房地產和汽車領域帶來的影響，尤其是重點關注冬季環保限產的影響。

他說，根據 Mysteel 的調研統計，2017 年預計全球新增鐵礦石產量在 9800 萬噸，基本均為高品礦，供應增量主要來源於四大礦山及國內礦山，全球的鐵礦石總產量達到 20.66 億噸左右。

2018 年礦山產能釋放接近尾聲，預計全球新增鐵礦石產量在 4200 萬噸左右。預計 2018 年全球生鐵新增產量約 800 萬噸，對鐵礦石的新增需求僅在 1200 萬噸左右。鐵礦石供應較為寬裕。

「 2018 年生鐵產量下降意味礦石、焦炭需求下降。 」 魏迎松表示，鋼企利潤合理回歸，原燃料價格缺乏上漲動力，最終展示形式將為成材價格回落。

溫和通膨是寶藏

「 2018 年最重要的宏觀變量：通膨。 」 宮飛認為，溫和通膨是寶藏，是 2018 年最大的宏觀投資機會。交易性機會也將顯著高於 2017 年。

他分析，2018 年油價和豬價因素難以對通膨形成強共振影響。溫和上行的 通膨 對宏觀經濟是利好，將使得企業盈利改善能夠更通暢地向下游傳導，對於資本市場也是一座寶藏。

因而如果 2018 年通膨如期溫和上行，行業受益度的排序可能是消費 > 周期。周期股 2017 年的漲幅已經較大，盈利改善的邏輯已經在其股價表現中有所反映。

CPI 的溫和上行將有利於漲價從上游向中下游傳導，2018 年存在較大盈利改善預期的行業可能是食品飲料、商貿零售、農林牧漁、生活服務、石油產業鏈等下游消費、中游製造行業，他判斷 2018 年的溫和通膨或將使得消費板塊更受益。

對於近期漲勢顯著的地產股，他給出的觀點是等待。 「 整體房價的再度上漲，需要等待限購限貸政策的邊際放鬆以及貨幣政策真正開啟寬鬆。 」 他說，因城施策是本輪房地產調控的主要思路，對一線和熱點二線城市房地產進行冷卻降溫是主要調控方向，對這類城市的投資短期收益不明顯，但長期因為這類城市所具有的就業、教育等公共資源，房產具有較高的價值，短期價格是穩中趨緩，但長期投資無風險。

對於三四線城市，有些庫存去化情況較好的城市存在短期投資機會，例如，棚戶區貨幣化改造推進力度較大的三四線城市具有較大投資機會。但三四線房地產從中長期來看，存在一定的風險。