人民幣升值受益股誰會大漲？

【撰文／黃清照】

上期我告知上漲到 11270 大家會覺得處相對高檔，投資人不願意追高，且國際股市漲幅更大隨時會回檔修正，所以大盤頂多是箱型震盪，可是上周二 (元月 30 日大跌 145 點)，市場認為大盤進入回檔修正已不可免，然因台股到元月 30 日的今年以來漲幅為 4.1％，遠低於道瓊的 5.5％、納達 7.2％、巴西 10.6％、香港 9％、上海 A 股 5.5％，內行人從這內涵來看，配合政府心態偏多，我認為再往下調到 11004～10950 點附近，因低估股太多，讀者可勇於選擇雙低股布局仍會有不錯的獲利，也就是上期告知的「選股不選市雙低股將脫穎而出」的操作模式仍會延續到農曆年封關前。

美元未來後勢如何？人民幣因大陸景氣轉好及納入 MSCI、債券通的流入資金，未來長期將走升，台幣因內需疲弱未來將升少貶多？收人民幣為大宗的內需中概股將走多頭： 美元指數此波從 103.26 貶到 88.87，到本月剛好是 13 個月費波南西系數的轉折月，配合 FED 第一季將再升息一次及川普降稅，將使外流的資金回美及投資增多，美元指數升值到 89～87 將有約 5 個月的緩升走勢。

台灣因兩岸關係不佳，如陸客大幅減少、及薪水偏低，消費力道未如預期，去年靠國際景氣轉好，代表出口的 C 表現不錯，使去年 GDP 仍可達約 2.6％，但屬「外強內平」的經濟成長模式，但台幣去年升值 7.6％、今年台幣若持續走升一定會影響外銷的出口，如此 GDP 一定會大大不如預期，估計台幣升值到 29.3～28.8 將是央行此波的底線，我認為台幣將有止升緩貶的機會，讓出口產業有調整的機會。

但大陸因體質轉型的較快且良好，如供給策的改革效應顯現、配合基建持續推動、及一帶一路的經濟效益顯現，使大陸去年的 GDP 達 6.8％優預期，而今年 6 月 A 股將納入 MSCI 未來 5 年將流入約 4000～5000 億美元的資金、及債券通法人估未來 6 年將流入約 6.8 兆人民幣，這將促使人民幣難貶易升。2016 年 12 月底當人民幣升值到圖一的 A 處的 6.9633 市場含外資、分析師、媒體齊力唱衰人民幣會貶值到 7.3 甚至到 7.5，但我在 1212 期 (2017/1/23～1/29 P.41) 告知人民幣將在 9.6～9.8 貶值告段落，且估計會升到 3.6 附近。

果然到目前已升值到 B 的 6.318，我判斷人民幣升到 6.3 附近對比台幣升到 29 附近將會有一波止升回貶的調整，但因大陸體質轉型成功，未來內需市場成為主流，所以人民幣未來將持續走升，讀者一定要趕快從這個邏輯去調整你的持股，也就是收人民幣的中國內需股未來會因有匯盈及毛利率上升，而使獲利更好。

當然今年除了這個區塊會大好外，我判斷 5G 時代正式來臨，當時 4G 創造智邦從 12.4 漲到 123.5，漲幅高達 896％的飆股，而 5G 概念股中基期最低打底很長的希華、明泰、正文將是未來低價飆股，而中價股看好中磊、帛漢。半導體的矽晶圓、台積電漲翻天，而封測同受益但基期低、且經合併的資源整合後，競爭力大增，日月光併矽品、欣銓併全智科、矽格併台新科、誠遠，力成持有超豐約 50％持股，都使其 EPS 會明顯的提升，當中矽格本益比超低、超豐及力成次低，可優先注意。

感測元件的光磊、鼎元在 3D 感測成為主流後，因低價而具有很大的上漲想像空間。蘋概股超跌且本益比非常低的業成、TPK 在外資及投信優先回補下，將會先脫穎而出。

來源：《萬寶週刊》 1266 期

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