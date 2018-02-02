文╱蕭歆諺

說到要健康愉快地與朋友飲酒談心，會想到哪裡？

日本料理店？熱炒店？其實，你還可以去理髮店、牛肉麵店、電玩店等地方小酌。

來到台北東區明曜百貨後方的小巷弄，名叫「墨子 I Mozi」的美髮沙龍，外觀看起來與一般美髮店無異。但只要輕輕推開店內書櫃，後頭就藏著一家小酒吧。

這是全台第一間美髮結合小酒吧的美髮沙龍，客人剪完頭髮就可到酒吧小酌，開幕一年來，每到晚上，酒吧幾乎座無虛席。

台北光華商場旁的「Continue? Gaming Bar」也是全台第一間將電玩遊戲結合酒吧的電玩餐酒吧。一進店，就能看見玩家頭戴著 VR 正在打電玩，也有人玩著目前日本最夯的 Switch 體感遊戲。在這裡可以點杯酒，與朋友邊玩電玩邊小酌。

甚至，牛肉麵店與酒吧雙合一的店型也已出現。

近年來類似這樣的混搭店已愈來愈多，主因是台灣消費者對於飲酒的習慣正在改變。

消費精緻化 年輕人飲酒追求故事性

過往，台灣人的飲酒文化，大多是豪飲，豪邁式的喝、交際應酬時大口乾杯，無論啤酒或烈酒均如此，也造就台灣 2300 萬人口小島，可以成為全世界威士忌消費「大國」，超英趕美，每人平均消費量排名世界第三。

然而近三年來，這樣的文化已逐漸扭轉。

從近期台灣掀起新一波精釀啤酒熱潮就能嗅出端倪。原因是，新一代年輕人消費型態，往往喜歡獨特且有價值、故事的商品。而精釀啤酒每瓶的釀造方法皆不盡相同，口味多元，獨特性頗受年輕人喜愛，使得各大零售通路，啤酒櫃內青一色台啤、海尼根、百威等品牌的景象已不復見，更多的是單價翻上三倍、四倍的精釀啤酒。

有台灣夜店教主之稱、the LOOP 總監夏天浩也認為，五、六年前，無限暢飲式的酒吧在台灣很熱門，也是大學生最愛，因為便宜又可喝到飽，但現在已漸漸不受歡迎，「他們寧願買一杯較貴，卻有故事、個性、特色的酒，可以跟人分享、打卡，」他說。

營造生活風格 酒吧異業結合大興

消費者的改變也促成大酒廠的行銷跟著換腦。就如威士忌品牌蘇格登、百富等，開始強調釀造工藝與手工的故事。

從豪飲，轉變為更精緻化飲酒的習慣，成了一種新的「生活風格」，開始跳脫日本料理店、熱炒店、酒吧，轉而與各種店型結合。

南投草屯碧山路上，去年五月也開了一間結合啤酒廠、旅館、餐廳的店「蔡氏釀酒」，除了可以喝到最新鮮的精釀啤酒外，更結合博物館、旅宿，每間房間都擺了台啤酒機，自己就可在房間打開啤酒龍頭暢飲。

夏天浩觀察，如此變化其實有脈絡可循。以美國來說，莫約十年前，開啟了一場「雞尾酒革命」。以前要在美國喝酒，必專門跑一趟酒吧，但這場革命過後，原本較不受重視的調酒，成了顯學，風格愈走愈多元，並與各種意想不到的店結合。

現在，轉角隨便一間店、餐廳，很可能都有酒吧。而台灣市場往往跟著美、日走，想必酒的混搭店會如雨後春筍一間間冒出頭吧！

本期《好享生活》帶你去混搭實驗的第一現場，看位在台北東區的「墨子 I Mozi」、落腳在台北民生社區的「You & Me 牛肉麵 Bar」，如何將酒吧與美髮、牛肉麵，完美混搭。

（酒後請勿開車；未成年請勿飲酒）

來源：《遠見雜誌》 2018 年 2 月

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