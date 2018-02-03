吳濟有：金雞高飛鳴納財瑞犬旺躍迎富來

【文／吳濟有】

隨著雞年封關倒數到來，台股累計雞年指數漲幅一度近十九．三％，新台幣升值逾七％；面對漲多、匯損及長假到來等壓力，內資追高及炒作力放緩，但外資熱錢則砸錢不手軟，配合會計準則及壽險資金的布局，中期息率優勢、穩健、剛完成整理的題材股等，則逐步吸金正醞釀狗年旺來富的走勢！

外資熱錢瘋湧流入非美元的股匯市場，台股匯市再度成為吸金主角之一，元月行情勢如破竹，大有「雞飛」去、迎「旺狗」來迎春之味，指數漲幅近六％及新台幣升值近二．七％，淨匯入逾四五億美元（單月歷史高峰六○．九二億美元），買超台股逾八二二億元，盛況恐直逼去年首季淨匯入九○億美元，及買超台股逾一千七百億元，創造股匯市雙升皆逾六％的資金行情走勢。

今年首季是資金行情為主軸，特色是來去一陣風，須緊盯匯市劇烈波動及外資期現貨與換股操作，債市（美債為首）殖利率劇烈竄升，與川普政府口頭加政策走向，更是資金流向觀察重點；轉入第二季，則會以現金股息殖利率為主軸，外加業績成長、ＥＰＳ水平、穩健度、匯損問題等因素，結束資金炒作與作夢行情，轉入個股財報基本面的硬戰階段，此時壽險資金對個股的賣出了結，或是偏愛與垂青力，將可勝過外資對指數的主導力。

內資作多意願轉強

若從今年ＧＤＰ成長低於二．五％，股市市值／ＧＤＰ大於二倍、新台幣二八．五元大關具阻升卡關力、中國Ａ股六月正式納入ＭＳＣＩ新興市場權重的前後排擠效應來看，台股指數一一五六二點上下三一二點，恐已是資金行情的目標區水平了。除非是新台幣打破彭總裁任內底限（二月二十五日去職轉任顧問），台積電派發九～十元股息助攻三百元大關之上；否則，宜防外資資金來去一陣風的特質恐再上演！

當然，政策在股利稅改及當沖上作多，又鼓勵壽險資金回流入市，內資作多意願及企圖心明顯轉強，祇要年線未從支撐轉壓力前，內資助漲力或是期待指數創一二六八二點歷史新高的偏多心理，也會成個股輪漲行情的關鍵動力所在。

時序進入二月份，面對外有川普國情咨文演說，鮑威爾就任 Fed 新主席；內是十二日雞年封關、二十一日狗年紅盤也是本土期結算、二十五日央行彭總裁去職轉顧問、二十六日摩台指結算，迫使內資慣性會在農曆年長假前獲利出場，造成短線下跌家數常大於上漲家數的反壓區浮現特質；而外資則緊盯國際政治風險、美股、美元及美債變化，對二～四月台股慣性七成機率上漲的行情，似暫不會輕易放手！

面對元月份全球股匯債三市異常的牛氣爆棚與大熊出沒局面，震盪加劇勢難免，更何況資金行情往往看似前景美好，卻也總藏轉折風險在內，中期樂觀但長期保守謹慎是有必要的；操作上，不妨先參考以下的波段趨勢與轉折的訊號來應對之：

資金行情最佳多空參考準則是技術面的走勢，短中期二○及六○日線與九周ＫＤ值走勢是多空轉折首要參考；中長期則以二一、三四及五二周線，或六月及十二月均線，搭配九周及九月ＫＤ值的多空走勢來研判。

而資金行情衝高向來由強勢股領軍，遇壓或中段整理時，改由題材股及低基期股輪漲表現，待六○日線轉彎下跌時，才會引來市場保守氛圍，但年線支撐未跌破前，個股行情仍可伺機而為。

牽動台股趨勢力的 Apple、Nvidia 及 Tesla 股價、業績及展望表現，對於蘋概、ＡＩ、電競、車電等指標族群強弱影響力甚大，目前由ＡＩ及電競相關股勝出領軍，但大立光、鴻海、和大等呈季線及年線下的偏空或弱勢整理，大大削弱台股再波段上攻的陣容火力。

全球ＥＴＦ資金追捧科技指標股，各大龍頭股、利基成長或作夢代表股的行情持續延燒，近日已見全球第一大ＥＴＦ的ＳＰＹ資金規模突破三千億美元大關，第二及第四大ＥＴＦ的規模也跟著向一千六百億美元及一千億美元大關前逼近，而這三檔皆是追蹤美股 S&P 500 指數的基金，是故，S&P 500 指數的趨勢多空走勢，就是執牛耳的參考所在。

美股至今年三月初就達漲滿九年進入第十年的階段，四大指數累計漲幅各曾到：費半近六．四倍、那斯達克近四．九五倍、標普五百逾三．三倍及道瓊逾三．一倍。

中港股市落後補漲

另一趨勢火車頭指標則是德國ＤＡＸ指數，累計漲幅曾逼近二．八倍；而趨勢落後的末班車指標則是中港股市，恆生指數元月漲幅曾逼近十二％，近兩年波段累計漲幅突破八三％，也剛突破二○○七年的歷史三一九五八高點，演出Ａ股↓港股↓Ｈ股的十九大後與六月ＭＳＣＩ生效的資金行情。

來源：《先探投資週刊》 1972 期

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