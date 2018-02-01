網美必追六大打卡路線新春「潮」聖開運旅遊攻略

農曆新年將近，是否已經玩膩傳統春節旅遊路線，也不想到處人擠人？新北市觀光旅遊局推出六大美拍與不塞車秘境，在新的一年遠離塵囂、享受大自然洗禮，同時讓自己旺一整年。



▲望古瀑布 Tiffany Blue 色調的水潭，放眼望去就像置身在人間仙境。（圖／新北市政府）

．「平溪石碇」走訪清幽瀑布小秘境、全台人氣財神廟聚寶開運

路線：望古瀑布、嶺腳寮步道、五路財神廟



去平溪不只能放天燈！就在人聲鼎沸、熱鬧不已的十分車站隔壁，望古車站可以說是平溪支線上最幽靜的小站，從車站旁的吊橋彷彿看見過往煤礦業繁榮的景象，沿著鐵路旁的產業道路前行，走上木棧道階梯，不出 15 分鐘便可抵達下方溪谷的望古瀑布，垂簾式瀑布自岩頂沖瀉而下，在瀑底形成 Tiffany Blue 色調的水潭，放眼望去就像置身在人間仙境。



▲時報山景觀平台旁步行木棧道，僅 166 公尺就可將 360 度零死角美景映入眼簾。（圖／新北市政府）



．「瑞芳」坐鐵道溜滑梯直達陰陽海、鬼斧神工竹筍岩千萬年奇景

路線：報時山、勸濟堂、南雅奇岩、鼻頭角步道



還記得《鐵達尼號》傑克和蘿絲站在船頭、凝望海洋相擁吻的浪漫橋段嗎？剛完工的「報時山景觀平台」，就以「鐵達尼號」郵輪船頭造型設計而成，搖身一變成為水金九最夯打卡拍照聖地、相當吸睛。景觀平台旁步行木棧道，僅 166 公尺就可將 360 度零死角美景映入眼簾，輕鬆眺望水湳洞、陰陽海、基隆山、茶壺山及十三層選礦煉製場遺址與廢煙道等享譽國際知名景點，並拍出宛如坐鐵道溜滑梯直達陰陽海的美照。

「報時山」於日據時代，設有大型警報器作為空襲警報因而得名，制高點有「朝日亭」可稍作休憩，無論是白天看海、日落夕陽、夜晚萬家燈火在山腳下來回閃爍，遠眺海平面相映繁星點點，好不浪漫。



▲水質純淨、清澈見底，有「台版九寨溝」美名的虎豹潭。（圖／新北市政府）



．「雙溪」盡享小九寨溝溪瀑之美、超稀有百年石頭媽祖廟祈福

路線：虎豹潭、壽山宮、牡丹車站



新年不想跟著人擠人、在國道上塞車塞到天荒地老，不妨搭乘火車來到靜謐的雙溪，出了車站搭乘新巴士（ F815 ）往泰平方向，來到水質純淨、清澈見底，有「台版九寨溝」美名的虎豹潭，潭水顏色隨著光線、溼度顯得千變萬化，時而蔥綠、時而湛藍，美到讓你懷疑人生！漫行潭邊步道不僅可以欣賞秀麗的溪水景緻、沿途豐富生態，還能夠來場免費的芬多精浴。



▲素有「台灣小百岳」之稱的大棟山，能將台北盆地、林口台地飽覽無遺。（圖／新北市政府）



．「樹林」登上超親民台灣小百岳、在地最大土地公廟求平安

路線：大棟山、福德宮



素有「台灣小百岳」之稱的大棟山，擁有一等的三角點，坐落於新北樹林、山佳、鶯歌和桃園龜山交界處，登上「大棟山 405 高地」，沒有任何高山阻擋，一面鳥瞰遼闊桃園景緻，一面能將台北盆地、林口台地飽覽無遺，初春走訪大棟山，令人心曠神怡。

在日夜交錯時分，繁星點點有如散落的珠寶箱，晚霞輔以雲霧繚繞和萬家燈火，地上霓虹閃爍渲染成一幅如詩如畫琉璃夜色，大棟山的迷人景緻、大同山的平易近人、青龍嶺的絕佳景色，三條登山步道彼此相距不遠，可一次走完，成為新北熱門健行賞景路線。



▲新店小粗坑生態綠廊宛如一處遺世獨立之世外桃源。（圖／新北市政府）



．「新店中和」絕美親子生態遊、北台灣求財最旺土地公廟

路線：小粗坑生態綠廊、碧潭風景區、烘爐地、緬甸街



「新店小粗坑生態綠廊」全程沿新店溪而行，距離新店捷運站僅 5 分鐘車程。初次踏進小粗坑，宛如一處遺世獨立之世外桃源，起點為小粗坑發電廠，這座具有百年歷史的發電廠，採古典優雅的巴洛克式建築，為台灣目前僅存最古老，且尚在運轉的水力發電廠。發電廠漫步至青潭水壩為精華路段，沿路欣賞綠意盎然的竹林與水清碧綠的青潭堰，陽光灑落湖中美不勝收，此路段更是愛鳥人士必訪的賞鳥路線，緩慢與愜意的氛圍，讓你在春節期間洗滌塵囂、舒暢身心。



▲最近在 IG 、 FB 等網路社群爆紅的隱藏版迷宮。（圖／新北市政府）



．「石門」北海岸 IG 爆紅隱藏版迷宮、台灣版忠犬小八旺財運

路線：老梅迷宮、十八王公廟



在台灣的最北端迎接新年來到吧！位於石門的富貴角公園內，最近在 IG 、 FB 等網路社群爆紅的隱藏版迷宮，由紅磚堆砌組合成的八卦陣，就是大人、小孩都愛挑戰闖關的老梅迷宮，伴著海天一色的美麗風光，來老梅迷宮拍照兼打卡，包你網路人氣爆夯、讚聲不斷。迷宮旁的觀景平台還可以遠瞰碧海，欣賞景緻迷人的海岸風情，也是遊北海岸的全新選擇。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』