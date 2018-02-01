星版悠遊卡助攻 新加坡無現金社會4月起推動到小販中心

聯合早報日前報導，打造無現金國家，新加坡當地兩大車資卡公司， 星網公司（NETS）和易通卡（EZ-Link）宣布，新加坡全國超過四分之一的小販中心、共 1000 多個攤位，從今年 4 月起，將允許公眾使用車資卡購買雞飯、雲吞麵和咖啡等食物和飲料。

NETS 受訪時表示，新加坡共有 112 個小販中心，目前只有裕廊西一個小販中心接受車資卡付費。包括丹戎巴葛、廟彎、義順公園和錫安路等區，以及新加坡理工學院、共和理工學院和南洋理工大學等學府。 這是兩家公司首次合作提供全面兼容的付費系統，體現雙方致力於在小販中心建立無現金系統並推動新加坡的智慧國願景。

星網公司（NETS）和易通卡（EZ-Link）表示，該計劃是鎖定 沒有銀行戶頭的年長者和學生，讓他們在小販中心可用車資卡輕鬆付費，消費者也可選擇以手機二維碼付費。

NETS 總裁吳麟書指出，該公司致力於將新加坡打造為無現金社會，也有意與志同道合的夥伴合作，將現金付費轉換成無現金交易。 他說：「這項合作計劃是我們有意在小販中心打造無現金系統的一個里程碑，我們現在能為所有國人，不論老少，提供一個統一的付費經驗。」

易通總裁李德明指出，公司的目標是讓本地所有消費者和業者以輕鬆的方式，在生活各方面都可無現金交易。 他說： 「 我們希望能繼續建立其他類似的合作關系，提供更多 NETS 付費點，讓所有國人參與國家的無現金旅程。 」 除了小販中心，兩家公司將來也有意把合作關系擴大至其他領域。

新加坡金融管理局對 NETS 和易通卡的合作表示該合作是讓新加坡邁向電子付費社會的重要里程碑。 金管局副局長羅惠燕說： 「 從學生到年長者，廣大的消費者可使用同一張卡支付日常費用和乘搭公共交通。我們期待其他業者能有相同的合作，提升消費者的付費經驗。 」