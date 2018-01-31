台灣行動支付用戶最想要的功能：帳單繳費

資策會產業情報研究所（MIC）執行「行動支付大調查」發現，使用戶對行動支付的認知度，以 LINE Pay（79％）與 Apple Pay（76％）的認知度最高，消費者對國際業者的整體認知，普遍高於國內業者。該調查指出，除了 LINE Pay 與 Apple Pay，支付寶（57.7％）、Android Pay（55.6％）與歐付寶（52.9％）也都有超過 50％的知名度，但是卻還是與 LINE Pay 與 Apple Pay 相差 20％左右。

此外，根據資策會調查，用戶最常使用的方案前五名則依序為 Line Pay（25.2％）、Apple Pay（17.9％）、街口支付（10.9％）、Android Pay（9.9％）與玉山 Wallet（5.2％），前三大方案就囊括半數以上比例。

資策會 MIC 調查顯示，用戶選擇方案前五大主因，分別為很方便（50％）、有優惠（46％）、已習慣（22.6％）、能省時（22.2％）與體驗佳（20％）。

消費場域來說，便利超商（62.3％）已成為用戶最常使用行動支付的實體場域，其次依序為量販店（37.7％）、超級市場（32.3％）、百貨與購物中心（30.2％）與連鎖餐廳（29.7％）。

資策會 MIC 調查顯示，行動支付使用者年齡層以 26~45 歲為主要使用者，占整體使用者比例從 2015 年 40％上升至 2017 年 71.5％，這與業者近年針對 26~45 歲族群大力推廣有很大關聯。

整體消費者對於行動支付在付款以外的功能期許，前五名為「帳單繳費（62.2％）」、「轉帳服務（41.5％）」、「跨境網購付款（28.1％）」、「消費拆帳（23.9％）」與「慈善捐款（17.9％）」，這些功能也是業者未來布局的首選參考。