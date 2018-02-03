〈數位帳戶好夯〉2大銀行帳戶升級 不用跑銀行也可買美元

為了因應數位化金融科技發展的趨勢，台灣已有 22 家銀行推出「數位存款帳戶」，而隨著客戶外幣需求大增，在央行的開放下，數位存款帳戶也開始走向「外幣數位帳戶」，目前已有台新、王道 2 家銀行的「外幣數位帳戶」上線，趁著美元還在低檔之際，許多民眾趁機搶便宜，而且申辦外幣帳戶不用跑銀行，也讓民眾大舉透過外幣數位帳戶買美元。

過去大家熟知的網路銀行，是在民眾已在銀行臨櫃開立實體帳戶後，再附加網路銀行功能，但隨著全球 FinTech 浪潮席捲而來，不少傳統銀行也紛紛面臨挑戰，因應臨櫃業務減少，「數位存款帳戶」也應運而生。

「數位存款帳戶」讓民眾開戶免於趕銀行 3 點半，在家利用網路就能線上開銀行戶頭，該帳戶可繳信用卡款、貸款、還可以下單買基金，而且最誘人的是活儲帳戶利率是一般帳戶的 10 倍左右。

也因此「數位存款帳戶」愈來愈夯，據金管會統計截至 2017 年底，已有 22 家銀行開辦「數位存款帳戶」業務。

但是，原本僅有台幣業務，在銀行強烈爭取開放承作外幣數位存款帳戶下，央行在今年 1 月初開放，數位存款帳戶服務再度「升級」。

台新 Richart 數位帳戶，是國內第一大數位帳戶，目前總戶數已超過 25 萬多戶，市占率超過 5 成，無意外的在「外幣數位存款帳戶」開辦順利搶得頭香。而王道銀行也相當積極，成為第二家開辦「外幣數位存款帳戶」的銀行。

台新 Richart 數位帳戶開放外幣申請時，就巧遇美元連貶，民眾大搶便宜，首 3 日申請人即破萬，至今上線一周，申請到 2 月 2 日中午為止更已突破 3.5 萬人。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，外幣數位帳戶非常方便實用，只需一鍵即完成外幣購買，並結合全台 101 家台新分行，免排隊就能快速領取外幣現鈔，每季再享有 500 元的手續費減免優惠。此外，外幣數位帳戶也支援各國貨幣「一鍵透明互換計算」，喜歡旅遊的民眾，只要有 Richart APP，動動手指就可以輕鬆計算。

包國儀強調，民眾在換外幣過程中常遇到的「痛點」，例如匯率資訊複雜，不知道何時可以換在相對低點，還有銀行臨櫃換購外幣，可能被銀行收取高額手續費等，台新 Richart 提供「整合式外匯數位服務」，包括手機「即時到價」訊息通知及更優惠的「換匯讓分」，忙碌上班族可透過「刷臉」或指紋辨識就能快速登入 Richart 數位銀行，立即完成換匯。

王道銀行同樣也開辦線上開立外幣帳戶服務，讓用戶於線上開戶一次同時擁有結合台外幣的存款帳戶，民眾可以線上 24 小時進行外幣帳戶申辦作業，突破實體銀行營業時間的限制，用戶免跑分行便可享受數位銀行的便利，且從營業日上午 9 點至晚上 9 點皆可買賣外幣。

王道銀行指出，用戶也可透過王道銀行 App 在線上買賣 11 種外幣，且只要新台幣 100 元以上即可進行買賣，其圖像化的介面設計讓外幣新手也能一清二楚，並可透過到價通知的功能即時掌握匯率。

此外，王道銀行表示，今年底前申辦的用戶，還可享優於牌告價的外幣優惠，享買價或賣價與中價價差再打 8 折；今年 7 月 2 日以前，更可享美金活存 1.25% 的優惠利率，相當於牌告利率 5 倍，而且美金 1 元即可起息。

王道銀行個人金融事業執行長宋靖仁表示，王道銀行搶先第一波開辦線上開立外幣帳戶讓用戶即開即用，就是希望讓消費者能充分享受數位銀行的便利，免跑分行也能線上申請外幣帳戶，而新台幣 100 元以上起即可換匯的超低門檻，更符合王道銀行一貫追求的普惠金融目標。