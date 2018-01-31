自動駕駛公司 Nuro 發表Level 4無人配送車

由前谷歌 Google (GOOGL-US) 自動駕駛團隊成員朱佳俊、Dave Ferguson 創立的自動駕駛科技公司 Nuro，於周二發表首款產品─能在城市道路行駛的 Level 4 無人配送車。

據了解，Nuro 希望專注於低速、最後一哩路、本土的運輸模式。麥肯錫顧問公司預計 2017 年全球的「最後一哩路」運輸金額達 860 億美元，也是 Nuro 希望搶下的一塊餅。

與其把一台現有車款搭載無人駕駛功能，Nuro 發現「人」與「貨」的需求大大不同，便開始重新設計車輛。Nuro 車款上方搭載了各種偵測器如 LIDAR、照相機、及雷達等。同時，也移除了傳統車輛該有的方向盤、剎車踏板、及變速桿等。

目前 Nuro 已獲得了加州的馬路測試執照，並等待美國國家高速公路的測試執照。共同創辦人 Dave Ferguson 提道，整體後端及前端的軟體都是內部開發，但也有部份無人駕駛軟體是與大眾相符。此外，Nuro 的車型設計較窄，給予了更多防止意外的空間。

至於商業模式，因無人駕駛的緣故將不會有專人送貨到門口，Nuro 將傳遞密碼給予終端客戶，用手機掃碼的方式打開車廂內貨物。

Nuro 已募資了兩輪，共 9200 萬美元。

