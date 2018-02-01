永泰(00369-HK)28.5億沽灣仔商廈

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近期樓市暢旺，發展商頻有新動作，永泰地產(00369-HK)繼早前沽售旗下荃灣貨倉，最新沽出灣仔軒尼詩道W Square全幢商廈，作價約28.5億元。永泰於2005年斥資5.29億元向東亞銀行(00023-HK)購入上址，之後進行大型翻新，持貨13年最終首肯沽出，賬面獲利23.21億元。 W Square位於灣仔軒尼詩道314至324號，現為一幢樓高26層的商廈，地盤面積7652方呎，總建築面積12.86萬方呎，以成交價28.5億元計算，呎價約2.21萬元。 該物業基座為飲食樓層，其上16層為寫字樓，標準樓層建築面積由5093至7338方呎；另有頂層連空中花園特色單位，建築面積為2998方呎。該廈呎租約33至40元，目前接近全部租出，月租收入約450萬元，以此計算，新買家可享1.9厘回報。 永泰去年夥拍資本策略投得市建局中環嘉咸街商業項目，市場消息指，該項目中標價高達116億元，在投得地皮後，永泰連番沽售旗下物業，去年底將荃灣永南貨倉大廈售予億京，作價21.6億元，項目總樓面約50萬方呎，呎價約4325元。