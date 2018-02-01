首控集團(01269-HK)斥4680萬購教學視頻課程業務

首控集團(01269-HK)公布，根據經修訂及重列協議，公司已有條件同意購買且第一賣方SiwonLee已有條件同意出售500股SJW國際股份，相當於SJW國際已發行股份總數的10%，代價為600萬美元(相當於約4680萬港元)。公司以每股2.58元發行1814萬股新股支付收購代價。新股發行價較昨日收市價每股股份2.91港元折讓約11.34%；新股佔已擴大後股份約0.3783%。

作為大韓民國首家提供在綫成人英語視頻課程的公司，SJW國際的主要業務包括提供成人基礎英語課程、在綫兒童英語課程、中文、日文及西班牙文語言教學視頻課程等。自2015年起，SJW國際透過成功的產品營銷策略成為大韓民國在綫成人語言學習平台的龍頭公司。自2017年起，SJW國際已擴展其業務，以涵蓋升級版基礎英語課程、兒童英語課程、長者英語課程及一對一即時聊天輔導課程。SJW國際現正研發自適應學習平台，預計於2018年推出。SJW國際旨在成為大韓民國頂級教育技術內容及服務平台，並矢志進軍全球市場。

董事會亦宣佈，於2018年1月31日，公司與第二賣方Kija Lee訂立終止協議，據此，第二購股協議將被終止。

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