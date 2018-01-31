櫃買推創新商品ETN配合新南向 擬開放伊斯蘭證券

時序進入 2018 年，在農曆年股市封關前，櫃買中心今（31）日指出今年重要的推動計畫，包括推動優質企業進入櫃買市場、開發多元創新商品、推動國際債券市場。其中，在開發創新商品中，將推動證券商發行上櫃指數投資證券（ETN），以及配合政府推動「新南向政策」，推動建立伊斯蘭固定收益證券上櫃發行與交易。

櫃買中心今年度將積極推動優質企業進入櫃買市場，包括推動重點產業公司及海外優質企業申請上櫃及興櫃、研訂多元上櫃條件、新增電子商務專屬產業掛牌類別，而櫃買中心已於去（2017）年 12 月 27 日公告「電子商務產業」掛牌類別之「產業類別劃分暨調整要點」修正條文，目前正持續進行相關資訊系統之修正程序，將於今年 3 月上線實施。

而在開發多元創新商品方面，將持續推廣富櫃 50ETF，另外為擴大證券商業務範圍並促進多元發展，提供市場參與者更多投資商品，於 2016 年 12 月 1 日完成證券商發行上櫃指數投資證券（ETN）之相關評估報告，2017 年底，ETN 相關法規制訂作業完成，相關資訊系統預計於今年第 3 季完成建置作業。

此外，為配合政府推動「新南向政策」，已積極研議開放伊斯蘭固定收益證券（Sukuk）來台發行及掛牌之可行性。櫃買中心表示，目前全球有超過 75 個國家設有 300 家以上的伊斯蘭金融機構，主要集中於東南亞和中東地區，並以馬來西亞為最大中心。開放伊斯蘭固定收益證券來台發行及掛牌，不僅呼應政府「新南向政策」發展，也可促進債券市場發行人多元化及商品多樣化，滿足壽險等專業投資機構資產配置之需求。

而在推動國際債券市場部分，櫃買中心表示綠色債券市場前景可期，預期 2018 年度國內綠色債券將為成長動能，預估全年度綠色債券發行規模可望較去年度翻倍成長。同時業務重點也將放寬外國金融機構分支機構來台發行專業板國際債券、開放外國登錄債券得從事附條件交易及 OBU 得經營外國債券業務等。

櫃買中心表示，2018 年國際債券市場截至 2 月上旬為止，預計發行案件約為 27 檔，預估金額約 80 億美元，與 2017 年第 4 季發行 29 檔及 49.84 億美元相比，國際債券發行金額明顯提升，顯見國際債券市場逐步回溫。

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