桃園煉油廠事故中油：遷廠是既定政策

中油公司今（31）日舉行新舊任總經理交接典禮，由經濟部次長王美花監交。針對桃園煉油廠事故，新任中油總經理李順欽會後受訪時表示，目前掌握到原因是管線暴裂，中油初步的報告希望在星期四出爐，至於遷廠的問題，目前沒有時間表，廠址也還要進一步評估。

中油今日召開董事會，並舉行新舊任總經理交接典禮，由經濟部次長王美花擔任監交人。針對桃園煉油廠大火，中油董事長戴謙致詞時指出，這次事件是非常好的教訓，檢討報告中油會在最短的時間內出來，桃廠在桃園地區 40 多來，很感謝附近居民、桃園市政府，以及當地消防單位；至於遷廠的問題，他則再次強調，遷廠是既定的政策，中油一定會做到這項工作。

新任總經理李順欽會後接受媒體訪問，針對事故原因，他表示，目前中油掌握到的資訊，初步推斷是加熱爐出口一條 12 吋接到反應器的管線，因為溫度過高而暴裂，才會引發火勢，會有巨大的爆炸聲響是因為裡面有氫氣。

李順欽強調，這次的工安意外中油會記取教訓，透過管理面、制度面及設備面，軟硬體跟人等多方面都要去做檢視，會把所有可能的問題都羅列出來，然後去做深入的檢討，初步報告希望在禮拜四可以出來，但這份報告不是中油說了算，經濟部國營會也請了外部的學者專家去現場調查，這必須要有一段時間。

至於遷廠的時間表，他則表示，2004 年中油開始展開遷廠小組會議，小組成員有經濟部國營會、工業局、桃園市政府，還有桃廠遷廠自救會，大家在 9 次的遷廠會議中，有提出幾個地方，但是都沒有發現合適的，因此這一部分還需要進一步再做評估。

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