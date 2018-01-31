〈旺宏法說〉NOR價格穩定微揚 全年毛利率、營運樂觀

旺宏 (2337-TW) 今 (31) 日召開法說會，總經理盧志遠指出，今年高品質、高容量 NOR Flash 價格穩定微揚，SLC NAND Flash 的需求也持續成長，價格穩定，且有機會微幅上揚，樂觀看待今年毛利率及營運表現，他強調，NOR 市占率早已是全球第一，今年要力拚 SLC NAND 成為全球第二大。

因中國兆易創新、武漢新芯加入 NOR Flash 市場，法人擔心恐將衝擊供需及價格，盧志遠表示，目前 NOR Flash 價格穩定，今年雖有低階、低密度 Serial NOR Flash(序列式編碼型快閃記憶體) 新產能加入，的確可能對市場產生威脅，造成價格鬆動，但旺宏轉進高階、高密度產品，已經做好準備，並不會受到影響，預計今年產能利用率持續滿載。

盧志遠指出，今年 Parallel NOR Flash(並列式快閃記憶體) 市況平穩，但 Serial NOR Flash 市況相對分歧，低容量、低品質產品恐將出現供過於求，價格將趨軟，但高容量、高品質產品持續供不應求，今年高階、高密度、高品質 NOR Flash 價格穩定且微幅上揚。

旺宏去年 NAND Flash 營收成長率達 86%，是成長最強的產品線，占營收比重達 15%，預估今年有機會增至 20%，明年上看 30% 以上，盧志遠看好 SLC NAND 今年需求強勁，將可望成為今年主要成長動能，旺宏目前在 SLC NAND 全球市占排名第三，今年將力拚成為全球第二大。

他表示，36 奈米 SLC NAND Flash 需求熱絡，今年需求持續成長，預期價格穩定，且有機會微幅上揚；另外，旺宏 19 奈米 MLC NAND Flash 預計今年第 3 季、第 4 季量產，目前正在研發 32 層的產品；3D NOR Flash 則是預計今年底量產。

盧志遠指出，第 1 季雖是傳統淡季，但目前的接單狀況還蠻好，12 吋產能滿載生產，去年底因應客戶需求，庫存金額增至 98.7 億元，今年第 1 季需求還算好，雖然營運將較去年第 4 季減弱一些，但對首季毛利率及展望樂觀，對今年全年毛利率、營收、獲利也都是樂觀看待。