〈旺宏法說〉NOR價格穩定微揚 全年毛利率、營運樂觀

旺宏 (2337-TW) 今 (31) 日召開法說會,總經理盧志遠指出,今年高品質、高容量 NOR Flash 價格穩定微揚,SLC NAND Flash 的需求也持續成長,價格穩定,且有機會微幅上揚,樂觀看待今年毛利率及營運表現,他強調,NOR 市占率早已是全球第一,今年要力拚 SLC NAND 成為全球第二大。

因中國兆易創新、武漢新芯加入 NOR Flash 市場,法人擔心恐將衝擊供需及價格,盧志遠表示,目前 NOR Flash 價格穩定,今年雖有低階、低密度 Serial NOR Flash(序列式編碼型快閃記憶體) 新產能加入,的確可能對市場產生威脅,造成價格鬆動,但旺宏轉進高階、高密度產品,已經做好準備,並不會受到影響,預計今年產能利用率持續滿載。

盧志遠指出,今年 Parallel NOR Flash(並列式快閃記憶體) 市況平穩,但 Serial NOR Flash 市況相對分歧,低容量、低品質產品恐將出現供過於求,價格將趨軟,但高容量、高品質產品持續供不應求,今年高階、高密度、高品質 NOR Flash 價格穩定且微幅上揚。

旺宏去年 NAND Flash 營收成長率達 86%,是成長最強的產品線,占營收比重達 15%,預估今年有機會增至 20%,明年上看 30% 以上,盧志遠看好 SLC NAND 今年需求強勁,將可望成為今年主要成長動能,旺宏目前在 SLC NAND 全球市占排名第三,今年將力拚成為全球第二大。

他表示,36 奈米 SLC NAND Flash 需求熱絡,今年需求持續成長,預期價格穩定,且有機會微幅上揚;另外,旺宏 19 奈米 MLC NAND Flash 預計今年第 3 季、第 4 季量產,目前正在研發 32 層的產品;3D NOR Flash 則是預計今年底量產。

盧志遠指出,第 1 季雖是傳統淡季,但目前的接單狀況還蠻好,12 吋產能滿載生產,去年底因應客戶需求,庫存金額增至 98.7 億元,今年第 1 季需求還算好,雖然營運將較去年第 4 季減弱一些,但對首季毛利率及展望樂觀,對今年全年毛利率、營收、獲利也都是樂觀看待。