不要相信保本兩個字 億萬富豪靠這5招管理財富

鉅亨網與瑞銀今 (31) 日共同合辦「打造富豪階梯 厚實孩子的國際人脈存摺講座」，瑞士銀行台灣區財富管理董事總經理張凌雲表示，億萬富豪除了打拼事業之外，普遍會透過 5 招來打理財富，包括設定投資目標及計劃、以時間換取報酬、做對的資產配置、追求總報酬，以及降低費用等。

張凌雲表示，不要相信「保本」兩個字，即便是政府公債，也不敢跟你說是保本的，但富豪會做很多財富「保值」的事情，其中安全的保值方式，包括買債券基金等。

根據瑞銀統計，目前全球共有 1500 名身價超過 10 億美金的富豪，其中，2016 年亞洲每 3 天增加 1 位，去 (2017) 年變成每 2 天增加 1 位億萬富豪，顯示亞洲累積財富的速度相當快。而最新統計 1995 年至 2016 年，MSCI 世界指數漲幅 3.8 倍，富豪財富累積速度高達 7.5 倍。

張凌雲表示，觀察億萬富豪的財富管理目標，包括財富保值、照顧及教育家族成員、家族的財富增值等，而為了達到財富目標，富豪普遍會設定投資目標和計劃，並以時間換取報酬，即資產配置上，將部分資產放在變現性較低的商品，來換取報酬。

他指出，富豪投資上很有耐心，認為時間會幫忙賺取報酬，因此，富豪會投資波動性較低，但相對有報酬的商品，且追求總報酬，並非僅在意配息率。一般人會認為，配息率等於報酬率，但億萬富豪認為，總報酬率等於配息率加上資本利得。

整體而言，張凌雲指出，全球股市屢創新高，不過提醒投資人，投資不可能是永續的，即便股市表現很好，還是要有防備的商品，例如避險基金、現金、黃金、甚至是債券等。