小米攜全國電合攻智慧家電 目標今年營收再創新高

小米台灣今 (1/31) 宣布引進多項熱門智能家庭產品，且攜手戰略合作夥伴全國電 (6281-TW) 合攻智慧家電市場，小米台灣總經理李佳峰指出，去年在台營收創下歷史新高，年增 76%，今年目標再創營收新高；全國電總經理林政勳強調，透過雙方的合作，將衝刺今年業績戰歷史紀錄。

李佳峰表示，去年在台灣營收創歷史新高，台北小米之家單店在去年營業額達 3.85 億元，創造 50 萬人流，坪效達 75 萬元，今年仍將持續展店，預計 2-5 月將在台北三創、中和、新竹再開 3 家小米專賣店，今年目標開出 10 家。

米家 IH 電子鍋將登台銷售。(圖：小米提供)

他說，小米登台以來累積銷售 230 萬台 IoT 商品，全球則是賣出 8500 萬台設備，小米也是台灣最大物聯網平台，今年將是小米 IoT 智慧元年，他表示 這次引進米家 IH 電子鍋，有信心成為市場最熱賣的單一品牌。

全國電指出，現有 325 家「全國電子」門市，去年更推出全新 3C 通路品牌「Digital City」，目前已有高雄民族店及台中公益店兩家門市，總經理林政勳表示，全國電持續提供創新商品服務及更好的購物體驗給顧客，小米是科技品牌的創新者，透過雙方的合作，能將小米智慧家電帶到全台灣民眾的家庭，擁有更便利的智慧生活」。

他指出，小米在電商領域經營有成，創新、活力的企業品牌形象及商品服務與全國電要走的方向不謀而合，透過兩家企業深入合作，各自發揮所長，即日起將陸續在全省 327 家門市專設小米商品專區，銷售 7 項米家智慧家電，可望推升今年業績再挑戰歷史紀錄。

小米台灣今日宣布引進米家 IH 電子鍋、米家聲波電動牙刷、米家恆溫電水壺、小米空氣淨化器 2S 等智能家庭產品，將陸續在台開賣，米家 IH 電子鍋將在 2 月 3-7 日在全省全國電子門市獨家首賣，另外，2 月 3 日起民眾也可在全國電子門市買到包括米家掃地機器人 (全台限量 5000 台)、小米空氣淨化器 2、米家床頭燈、米家 LED 智慧檯燈、米家感應夜燈、小米體重計等共 7 項米家智慧家電。