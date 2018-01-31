〈宏達電谷歌交易〉Google Pixel手機很快就會引進台灣

Google 已於昨 (30) 日宣布與宏達電 (2498-TW) 完成合作協議，在 Pixel 手機 2000 名團隊成員加入後，台北也正式成為 Google 在亞太區的最大研發基地，Google 硬體資深副總裁 Rick Osterloh 今 (31) 日透露，正努力盡快將 Pixel 手機帶到台灣，暗示 Pixel 手機很快就會在台開賣。

Rick Osterloh 表示，不能讓打造 Pixel 手機團隊的所在地買不到產品，正努力盡快將 Pixel 手機引進台灣，暗示 Pixel 手機很快就會在台開賣，雖 Google 並未說明何時將在台銷售，但市場預期將會在近幾個月內引進台灣。

Rick Osterloh 透露，與宏達電的交易完成後，Google 將繼續拓展亞太佈局，而台灣是 Google 相當重要的創新與工程研發樞紐，台北也將正式成為 Google 在亞太區的最大研發基地。

在 Google 發展硬體事業邁入第 3 年之際， Rick Osterloh 表示，Gooogle 將繼續投入長期的硬體建置與投資，透過 Google 的人工智慧 (AI) 技術與軟硬整合，大幅改善使用者生活體驗。