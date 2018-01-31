中華電今年4G用戶衝千萬 財測拚營收、獲利雙成長

中華電 (2412-TW) 今 (31) 日召開法說會，去年營業淨利、歸屬母公司業主淨利、EBIDTA 表現都超越財測，今年將專注提升整體獲利，提升行動用戶中高資費用戶占比，提升整體營收；總經理謝繼茂指出，今年營收估年增 1.7-2.4%，純益估達 373-403 億元，營收與獲利可望較去年成長。

在 4G 用戶數，中華電目標 1050 萬戶，ARPU 預估持平，資通訊 (ICT)、MOD、物聯網、大數據等將是今年主要營運動能。

中華電去年第 4 季合併營收 609.2 億元，年增 4.4%；營業淨利 104.6 億元，年增 5.1%，營業淨利率 17.2%；歸屬母公司業主純益 86.7 億元，年增 11.7%；每股純益 1.12 元。

累計去年全年營收 2275.5 億元，年減 1.1%；營業淨利 467.3 億元，年減 2.9%，營業淨利率 20.5%；歸屬母公司業主純益 388.6 億元，年減 3%；每股純益 5.01 元。

中華電表示，去年第 4 季及全年營運成績與財務績效穩健，全年營業淨利、歸屬母公司業主之淨利與 EBIDTA 都超越財測，在競爭激烈的行動領域，持續以行動客戶數市占率 36.6%，行動營收市占率 37.2% 居領導地位，即使各電信業者行動服務營收因市場競爭下滑，仍持續保有降幅最低的成績，整體客戶流失率也最低。

中華電表示，在其他領域同樣穩健成長，截至去年第 4 季，100Mbps 以上寬頻用戶數超過 128 萬戶，年增 9.5%，MOD 用戶數突破 160 萬，年增 20.3%，SVOD 訂購數也快速成長，帶動整體 MOD 營收年增 15.7%，表現亮麗。

展望今年，中華電指出，將專注提升整體獲利，提升行動用戶中高資費用戶佔比，並持續以寬頻升速策略，提升整體營收；中華電強調，深信能以現有的網路建設，加上 IDC 及 CDN 的優勢，在今年維持強健的成長動能，進一步強化市場領導地位。

中華電今年財務預測也出爐，合併營收 2314.7-2,329.7 億元，年增 1.7-2.4%；營業成本及費用合計為 1820.7-1842.4 億元，年增約 0.7-1.9%；營業淨利 471.7-508.4 億元，年增約 0.9-8.8%；稅前淨利 481.1-518.9 億元；歸屬於母公司業主純益為 372.5-403.1 億元，每股盈餘 4.8-5.2 元。另外，取得不動產、廠房及設備資本支出預計為 330.6 億元，較 2017 年增加 60.5 億元。

謝繼茂表示，今年 4G 用戶數目標將由去年底 800 萬戶增至 1050 萬戶，主要是要衝刺 3G 用戶的升級，但預估用戶平均貢獻度僅是持平；資通訊業務是今年重要成長動能，預估約有低兩位數的成長，占整體營收約 10%。

另外，MOD 目標 200 萬戶，包括物聯網、大數據與 IDC(雲端資料中心) 業務也將是營運成長的動能。