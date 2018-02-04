台灣小子放手一搏！只花3年催生中國最大活動平台

撰文／今周刊 吳靜芳

4 年前，七年級生謝耀輝拎著皮箱到北京，創辦了活動通的姊妹網站「活動行」，是台灣極少數在中國網路產業創業成功的案例。風雲詭譎的競爭下，他看到什麼樣的機會？

盈科泛利台北辦公室僅 20 餘人，但這些人維持營運的活動平台「活動通 Accupass」，活動量 1 年超過 5 萬檔；在對岸創辦的姊妹網站「活動行」，3 年耕耘下來更已是中國知名活動平台之一，成長驚人，單月活動量就破 5 萬。

靠著票券及加值服務（簽到系統、廣告、自媒體等），2011 年創辦以來，盈科泛利 2017 年營收達新台幣 8 億元，6 成來自中國，公司去年達到損益兩平，小有獲利。

好成績不僅是靠最初的電子驗票技術，創辦人謝耀輝 2013 年憑著直覺放手一搏，提前搶進，是西進成功最大關鍵。

謝耀輝當時行李一背，決定在北京落腳時，活動通尚未站穩腳步，不少人勸他等台灣業務成熟了再說。「可是，什麼時候才是準備好了呢？」他問遍所有人甚至自己，沒人能給出明確答案，在鴻海任職產品工程師兩年時曾派駐中國的他，直覺這時候是對岸網路業大好時機，不能不去闖看看。

「不設限」的網路公司：

深耕客戶服務，不玩補貼戰

第一個客戶，是借助創業圈牽線，談到中國最大科技創業服務平台「創業邦」一個數百人的小活動。那時，盈科泛利在北京辦公室加創辦人在內只有 4 個人，活動當天，謝耀輝也跑第一線，「我們還幫他省了工讀生的錢！」

謝耀輝沒給自己設限，「我們不是遊戲或軟體，而是平台，需要互動，要到第一線知道客戶需求和瓶頸。」他看重長期客戶，從創業邦到科技媒體「36 氪」，都從 2013 年合作至今。

謝耀輝說，盈科泛利最初創立時是售票網站，「但單純做售票工具，在中國一定死。」一個活動從宣傳、規劃到執行，盈科泛利應該擔任平台角色，並且從票券、簽到系統、內容行銷各方面，都要為客戶創造增值服務。

1000 多個日子，在風雲詭譎的中國網路產業，他經歷的競爭比台灣更急、更猛、更狼性，整個網站從語法到文案被山寨，甚至已經是家常便飯。

但在補貼銀彈面前，山寨似乎不算什麼了。中國主要的活動平台網站有「互動吧」、「板凳會」、「會鴿」及「百格活動」等，活動行最大的競爭對手互動吧多次祭出補貼，去年 4 月宣布免除 2.5％交易手續費，又掀起一波產業割喉戰。

究竟該奮力擴張市場，還是先紮穩現有客戶與服務根基，這是創業者永遠的兩難。「發展初期，當市場無法打開，我們也很猶豫與懷疑，是不是價格沒有競爭力。」謝耀輝說。

曾有不少人看競爭對手頻頻使出補貼大招，建議謝耀輝免除替活動主辦方售票的手續費，他沒有採用。「補貼不會長久，對客戶本身也沒有太大的價值幫助。用很低的成本獲取客戶、做大市場後，有多少人會為你的服務買單？貼錢能貼多久、現金流足夠支撐嗎？」謝耀輝比畫著，他深知創業打的是消耗戰，有些底線不能退讓。

「精且深」的人性產業：

吸騰訊、日本人資平台投資

去年 7 月，騰訊、日本最大人力資源平台 Recruit 以及中國共享空間新創公司 UrWork 等企業，在 A + 輪投資盈科泛利近千萬美元，估值新台幣 15 億元，「這輪是策略投資，有 Recruit 的技術、騰訊的品牌及 UrWork 的活動場地，都是活動的重要元素。」謝耀輝說。

謝耀輝曾參加騰訊的創業培訓課程，這輪騰訊參股不到 10％，表達對學員的支持。現在雙方雖還沒有明確合作細節，但未來希望能借助騰訊全面布局網路產業；而 Recruit 接觸盈科泛利一年多，是希望能在日本展開服務，今年盈科泛利將開始在日本試水溫。

來源：《今周刊》 1102 期

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