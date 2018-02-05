67歲心臟權威健檢沒紅字，都靠每天做2事

文／早安健康編輯部

身為心臟外科權威醫師，會怎麼照顧自己的心血管健康？輔大醫院院長王水深就如同他平易近人的個性一樣，他的養生保健之道也十分平易近人，是你我闔上書本馬上就能身體力行的簡單方法。

自一九八七年完成首例心臟移植手術以來，王水深已經進行了近六百例心臟移植，這項紀錄目前仍領先亞洲各國。心臟移植權威對於心血管的健康，自然有番深刻的體會，然而，心臟外科醫師可以說是醫學領域裡時間壓力最大的一群，因為一旦病患心臟病發，救治的過程必須是毫不遲疑地與時間賽跑。

王水深因此笑著說，縱使身為醫師，比一般民眾還要知道更多健康保健之道，但平時在醫院待命，強健身心的機會其實是比一般人要少很多的。

從最容易的開始：日走萬步，活化血管

不過，事情並非沒有轉機。王水深覺得與其懷念過往常外出爬山的日子，不如將目光放在自己周遭：既然必須經常在醫院待命，那就在醫院裡運動吧！由於外科手術室經常有病床進出，空間規劃一般都比較大，因此他就在不同手術之間的空檔、手術室清潔維護的期間，繞著手術室外的長廊走路，就這樣慢慢養成習「日走萬步」。

"Simple and eective."（簡單而有效）王水深說，研究指出，每天走一萬步，就能活化全身的運作，對心血管、新陳代謝、全身都有好處，如果能走一萬五千步更好。尤其運動是要持之以恆，像打高爾夫球這類運動，受到時間與場地的限制較多，其實較不容易持續，走路卻是隨時可進行，就算到國外出差也可以不受影響。走路是最容易養成習慣的運動。

太極拳活化身體紓緩壓力

打太極拳也是王水深另一項養身保健之道，特別的是，對於太極拳與針灸等充滿東方色彩的醫學與養生之道，身為西醫出身的王水深一點都不排斥，甚至還頗有淵源。原來在大學時代王水深就已經接觸針灸，還曾做過義診，有次在房東腿上的「足三里」穴針灸兩三天，有趣的是多年便祕治好了，他認為應該是氣血貫通的緣故，深感華人傳統醫學也有奧妙之處，實在應該要發揚光大。

太極拳也是一樣，事實上哈佛大學醫學院就曾專文推薦太極拳，認為太極拳有益心肺功能與血液循環。王水深的個人體會則是，年紀大比力氣贏不過年輕人，卻可以用太極拳以柔克剛的方法，將硬的力氣轉化掉；太極拳也是一種伸展運動，全身都能運動到，動作愈慢愈好，一趟拳打下來雖只有半小時，但還是一樣會流汗，也能夠感受到體內氣血貫通，渾身舒暢，可見太極拳既能防身又能健身。

除了活化身體，王水深也看重太極拳的人生哲學對他帶來的影響。太極拳要伺機而動，等待時機再「發勁」；還要專心一致，類似打坐，慢工出細活。這樣的過程可以讓心情沉澱下來，神志就可以跟筋骨一樣豁然開朗，很多事情就能頓悟，紓壓效果好，而紓緩壓力也正是心血管保健的要點之一。

養分與代謝廢物都靠血管輸送

日走萬步與太極拳，其實只是王水深「五不一沒有三要」保健養生法則其中一部份。每天工作繁忙，也將邁入七十大關，但王水深身體依然硬朗，不久前的健檢結果也相當漂亮，這一切都源於對心臟血管健康的深刻體認。

對此，王水深有非常生活化的比喻。「血管就像大樓水管，大樓水管不通，就等於斷水一樣。」一幢大樓沒水，每一家戶想要維持正常運作就很困難， 這些家戶就好像人體六十兆個細胞。王水深進一步解釋，身體各處的細胞所需的能量來源，完全都是靠心臟送出血液，用動脈血管送到全身，再由靜脈血管送回心臟。

動脈血管將養分送到全身，還需要透過微血管送達身體每個角落；另一方面，再將代謝廢物回收，集中到靜脈血管後，一併送回再交由肝、腎等器官處理。微血管與動、靜脈要分工合作，才能維持人體的良好運作。

就像水管不能生鏽、破損，血管也像水管一樣要保持在良好狀態，王水深指出，血管的健康主要是要有彈性，要能依照需要伸縮自如，維持血流順暢，才能把養分與廢物送到他們應該前往的地方。

血管必須伸縮自如因應生心理需求

血管為什麼需要伸縮自如？王水深說可以分成兩個層面來看。就內在因素來看，舉例而言像人處在緊張的狀態時，身體會分泌腎上腺素，這時就會讓血管收縮，準備因應可能的變局；反之，在面對冠狀動脈狹窄阻塞的心肌梗塞病況，血管本身會分泌物質去促使血管擴張以解決危機，神經系統也會輔助讓血管擴張，否則十至二十分鐘沒有及時獲得血液供應，心臟肌肉可能就會壞死。

至於外在因素方面，天氣冷暖是重要因素，像冬天時急診心臟血管病例特別多，就是血管伸縮發生問題的具體例證。另外當我們受到其他人事物刺激而生氣，也會促使血管痙攣、收縮。

身體柔軟度影響血管彈性

血管本身軟硬度，會影響了順應身體各種需求的能力，王水深指出，血液從心臟打出去供應全身，會遭遇許多阻力，血管本身僵硬是產生阻力的原因之一。就好像冬天血壓會比較高，是因為血管收縮，如此就會形成較多阻力。

如果血管的軟硬度如此重要，我們自然應該要多注重能夠保持血管健康的保健之道。除了保持良好的飲食與生活習慣，王水深也提醒我們身體柔軟對血管的正向影響，可以減少血液流動時產生的阻力：「身體僵硬對動脈、靜脈都會影響到，但對微血管確實影響最大，因為微血管在第一線工作，功能在交換處理各種物質（養分與廢物）」。

王水深的生活保養之道：五不一沒有三要

五不：向高血壓、高血糖、高血脂、肥胖、吸菸說不

這五項都是影響心血管健康的高危險因子，應該努力避免。

一沒有：人應該要保持適度壓力，但長期壓力過大會升高血壓、血糖，影響血管健康。

三要

均衡飲食：飲食不要多，要精，少糖、鹽、油，多吃綠色青菜，少炸物油膩。王水深平時常吃根莖類，做到多樣化食材，早餐喝果菜汁，纖維多有益健康。油炸類不太吃，其實養成習慣並不會覺得困擾。

適當運動：每週三次運動，每次三十分鐘，就能活化身體，能持續每天做更好，像走路這種可以每天做的就是很好的運動。

規律生活：研究已經證實生理時鐘對人體健康的重要性，每天規律生活，不擾亂身體的運作過程，是確保健康的基本要件。

來源：《早安健康》 2018 年 2 月

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