稅改聯盟再上街怒吼許虞哲下台

財政部連續 4 年稅收超徵，累積超過 5 千億，法稅改革聯盟日前前往財政部抗議「台灣冤稅淹腳目，企業出走、外資不來、青年低薪沒未來」，並赴立法院陳情；而法稅改革聯盟今（31）日再次走上街頭集結監察院，要監察院硬起來調查財政部的相關疏失、弊案，並嗆聲財政部長許虞哲要下台負責。

法稅改革青年陣線 29 日以機車連、行人繞行財政部抗議，高喊「 129 禁止違法徵收日」，近日更踢爆財政部疑花 10 億元買 4 台兩光 X 光機，關務署採購爆弊端讓「國門洞開」，「這些財政部長難道都不用負責嗎？」怒斥許虞哲下台，也呼籲政府要以刑法 129 條違法徵收罪來懲奸除惡。

法稅改革聯盟代表今日則在監察院集結陳抗，並指出雖然奢侈稅下架，但是一般人民還是沒能拿到原本該有的退稅額，反而是奢侈稅沒課到真正的富人，讓他們繼續逍遙法外，青年陣線還以行動劇演出稅官的「惡劣行徑」，將這些超徵稅收轉變為自己「獎金制度」的花費。

法稅改革聯盟說，近日已有民進黨、國民黨、親民黨及時代力量的立委，接受法稅改革聯盟 5 大訴求、10 大建言的陳情，希望不分黨派的立委，能夠在國會發揮立法、修法、審查預算的職能，為民把關、為民喉舌，監督並質詢財政部，將超徵稅收還給人民，廢除獎金制度、撤銷違法稅單，也希望監察院能夠硬起來，徹底查辦財政部，還給人民一個公道。

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