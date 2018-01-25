關務署X光機採購爆弊端 財政部發4聲明強調符合法規

關務署 X 光機採購爆弊端，媒體爆料關務署「量身裁衣」協助制定資格和規格，質疑獨厚特定廠商，並指出花上億元買的新機型，比舊機還不堪，對此，財政部今 (25) 日發 4 點聲明強調，制定資格符合採購法相關規定，且無穿透力不足，故障率高等相關情事。

根據週刊爆料，關務署新購 4 部固定式 X 光機完成決標作業，招標過程遭外界質疑資格限制特別嚴格，猶如對特定廠商量身裁衣，且得標廠商不但多次行賄官員取得標案，也被美方列為「不誠實廠商」，遭立委批評關務署負責招標，未能嚴審投標廠商誠信爭議，也無法保證新的檢查儀品質，輕則浪擲公帑有綁標之嫌，重則國門安全洞開。

關務署發出四點聲明回應，第一、為了精進海運貨櫃查緝，汰換 2 部老舊 X 光貨櫃檢查儀，另為配合執行行政院「新世代反毒策略」，提高高風險地區的海運貨櫃儀檢查驗比率，增建 2 部 X 光貨櫃檢查儀，與現行機種相較，其穿透力自 250mm 增加至 350mm，並具有區分有機、無機不同物質之功能，儀檢功能性大幅提高。

第二、因採購金額龐大且建置期程急迫，因此成立海運 X 光貨櫃檢查儀汰舊換新計畫專案小組，由關務署副署長擔任召集人，成員包含基隆關、臺中關、高雄關及政風等，並依採購法規定，辦理委託專業服務標，其中由國立清華大學得標，協助規格諮詢、審標、履約管理及驗收。



第三、該案經專案小組研訂貨櫃檢查儀規格，並諮詢專家意見後載 2017 年 6 月 16 日辦理公開閱覽，期間計有 3 家廠商提出意見，考量預算金額較高，除確保履約能力，也希望更多廠商能參與投標，經專案小組決議，於招標前修正廠商財力證明資格，自不得低於招標預算十分之一修正為十五分之一，並依專家學者意見，將對比能力驗收方式自原 35 片鋼板（每片鋼板 10mm）其後依附 7mm 修正為 28 片鋼板其後依附為 14mm 等，皆符合採購法相關規定。

第四、該案在 2017 年 6 月 27 日辦理公告，期間計有 3 家廠商至現場勘查，於同年 8 月 15 日決標，得標廠商為英國 Rapiscan Systems Limited，非美國 OSI Rapiscan；並另請外交部駐英國台北代表處協助向英國 RAPISCAN SYSTEM LIMITED 查證，確由該公司參與投標，相關文件之簽署皆為該公司授權簽署。

財政部強調，該案屬巨額採購，依採購法第 36 條、37 條第 2 項及投標廠商資格與特殊，或巨額採購認定標準第 5 條之規定訂定投標資格，如符合前開規定之廠商均可參與投標，並無為特定廠商量身訂做之情事。