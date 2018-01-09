美股估值飆歷史新高先避開 法人看好這兩個基期偏低市場

全球股市 2018 年開年紅通通，美股三大指數再改寫歷史新高，不過，法人表示，伴隨美股估值飆至歷史新高，股價相對位置較其它市場來得高，建議投資人在區域配置上，應擇優參與美國以外市場，例如新興市場、歐洲等基期相對偏低的市場。

摩根多重收益基金經理人邁可 ‧ 施厚德 (Michael Schoenhaut) 表示，全球經濟數據於 2018 年一開年便頻頻傳出捷報，包括美國、歐元區、日本與新興市場在內，最新採購經理人指數 (PMI) 均優於市場分析師預期，支撐全球股市開春首周幾乎全面上漲坐收，反映國際資金於假期過後已陸續歸隊，並開始積極策略性布局。

投資布局建議上，施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥表示，2018 年全球股市仍可能交出正報酬成績單，最看好歐股以及新興市場。由於歐洲股市過去基期偏低，在金融環境穩定後，可望接棒在美國之後，成為 2018 年成熟國家主要動能之一；此外，過去弱勢美元、全球繁榮貿易量提供了新興市場成長股市的基石，且新興市場相對成熟國家，評價只到過去 20 年平均值，並未有過熱現象。

邁可 ‧ 施厚德 (Michael Schoenhaut) 認為，2018 年景氣向好，市場預估全球企業今明兩年獲利將維持良好增長，其中又以新興企業最會賺，今明兩年 EPS 年增率預估分有 12.7% 及 11.1% 的兩位數成長，由於企業獲利引擎是未來股市走勢的櫥窗，看好新興股市仍有好光景。

值得留意的是，相較新興市場，美股不斷改寫歷史新高，伴隨美股估值飆高，股價相對位置較其它市場來得高，建議投資人在區域配置上，應擇優參與美國以外市場，如歐洲、新興市場中的亞洲和中國等估值依舊便宜、且相對更具上漲空間的股市。

整體來看，全球景氣於 2018 年可望延續擴張趨勢，在擴張循環持續的大環境下，風險性資產當道，有利股市前景，但在基期效應退去後，經濟成長將從加速轉向穩速，不論是企業獲利成長或股市，恐難複製去年強勁漲幅，部份資產估值偏高，投資人應留意市場波動度走高，投資組合聚焦多元布局。