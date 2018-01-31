大股東施壓 傳全錄將與富士軟片達成協議 讓出公司主控權

《華爾街日報》引述知情人士說法指出，全錄公司 (XRX-US) 即將與富士軟片控股公司 (4901-JP) 簽署協議，讓出公司主控權。

《華爾街日報》報導稱，這份協議將於周三宣布，全錄將併入與富士軟片於 1962 年成立的合資公司。全錄公司的股東在新企業的持股，不會過半，並將獲得股票和現金的隱含溢價。

報導也說，談判可能失敗，合作條款也可能改變，但全錄公司的股票將繼續交易。

富士軟片和全錄公司拒絕對此報導發表評論。

《路透社》分析指出，面對辦公影印需求減少的市況，全錄一直面臨尋找新成長來源的壓力。富士軟片也正努力精簡其影印機業務，並將重點放在文件解決方案服務上。

全錄已被激進投資者 Carl Icahn 和大股東 Darwin Deason 鎖定，他們上周聯合促使全錄公司尋求戰略選擇，撤銷包括 CEO 在內的「老員工」，並向合作數十年的富士軟片爭取更好的協議。Icahn 是全錄最大的股東，持股比率達 9.72%。兩家公司的合資企業富士全錄成立於 1962 年，因辦公影印需求下降，前景黯淡。

富士軟片持股 75% 的合資企業目前已占富士軟片銷售和經營利潤的近一半，並在亞太地區銷售影印產品和服務。