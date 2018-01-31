恒基(00012-HK)百億佈陣西半山豪宅版圖

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近期樓市暢旺，恒基地產(00012-HK)主席李兆基旗下集團，連環大手沽售非核心物業套現，同時積極力拓豪宅版圖，近期重注西半山，於短短一年間，斥資百億元收購五個舊樓項目。該集團收樓步伐前所未有加快，以高價打動業主之餘，更頻頻向高難度挑戰，契約複雜的物業、重建價值較有限的舊樓，都成為其目標。最新就購入區內一個老牌屋苑逾八成業權。 恒基近期接連購入西半山舊樓項目，最新為老牌屋苑、羅便臣道一○五號翡翠園，現址為三幢住宅，佔地逾二萬七千方呎，消息人士透露，該屋苑十年前已有不同發展商探盤，惟由於屋苑範圍有斜坡，屋苑門口又有交通迴旋處，都屬於該屋苑擁有的，令重建發展成本較高，再加上現址樓高九層，重建價值一般，發展商最後都放棄。 翡翠園收逾80%業權 恒基近期委託中介人，逐一向該屋苑業主敲門提出收購，並於短短三個月間集逾八成業權，以二十億元購入，每伙收購價由三千八百萬至四千一百萬元不等，全幢涉資逾二十四億元，並正在部署強拍事宜。 該屋苑業主許先生說，在此居住十多年，過往多次有財團提出收購，並由業主會牽綫，但一直未能成事。早前再有發展商捲土重來，透過中介人接洽，當時他未有多加理會，鄰居則已簽署買賣協議，近期完成交易，獲發展商給予六個月免租期，將在六月內搬遷。他又說，由於樓市熾熱，該屋苑每方呎收購價不足三萬元，不足夠他在同區置業，打算從容面對強拍。 恒基近期亦購入羅便臣道四幢住宅，其中更包括一幢樓高十六層、樓齡三十六年的物業(九十八及一百號)，分別由兩家老牌家族持有，為了順利擴大地盤，恒基以銀彈政策打動老牌家族賣樓，以五億九千萬元購入該幢高樓，現址計算呎價三萬二千元，與同區樓齡十七年、坐擁大型會所的羅便臣道八十號呎價相若，成為同類型物業收購價指標。 銀彈政策打動業主賣樓 上述項目業主之一的陳氏家族成員，接受本報查詢時說，該幢物業曾標售，並接獲多家財團出價，價格並不令人滿意，今番對恒基出價滿意，因而沽貨。 恒基在購入上述物業，迅速向毗鄰三幢舊樓小業主收購單位，目前已購得八成三業權，逾資二十五億元，有測量師表示，該四幢樓佔地逾約二萬八千方呎，地積比率五倍，可塑性極高。而前亞姐宮雪花亦持有該處麗祥樓地下一伙，面積一千六百八十七方呎，收購價四千萬元，她回應本報查詢，指專程由法國回港簽約。 頻沽售非核心物業 現時恒基如火如荼收購中，還有羅便臣道九十九及九十九A號舊樓，及毗鄰夏蕙苑(一○一號)，該批物業位處系內發展的天匯(曾是亞洲分層呎價樓王)前方，業內人士指，該批舊樓與該集團旗下、干德道六十至六十C號舊樓甚接近，若成功合併可將地盤擴展至逾四萬方呎，打造另一個地標豪宅，料收購價逾三十億元。恒基於西半山項目眾多，於去年十二月透過強拍統一堅道芬芳大廈業權，強拍價逾十億；區內羅便臣道二十三至二十七號F舊樓，亦於去年十月完成購入逾九成業權。 在重注收購西半山舊樓，力拓豪宅版圖的同時，恒基最近連環沽售非核心物業，包括售出屯門第五十六區掃管笏管翠路住宅地皮，買家為內房中國恒大，市場消息指作價約六十六億元。該地皮為恒基於二○一五年中投得，作價三十億三千萬元，可建樓面約七十八萬五千方呎。還有，恒基亦沽售北角京華道十八號全新商廈，作價九十九億五千萬元，買家為中資財團中科創集團。 來源：星島日報