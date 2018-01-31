台前15大銀行授信ESG曝險高專家籲從這著手降風險

KPMG 安侯建業會計事務所 30 日公布台灣金融業環境與社會暴險調查結果指出，台灣前 15 大銀行主要授信客戶，約 7 成 5 授信金額集中於中高 ESG（環境、社會及治理）風險產業，其中廢水排放、土地污染、廢氣排放及能源等 5 個面向的風險最為普遍，建議金融業應視產業將相關風險納入投融資決策中，降低潛在風險，而具中高 ESG 風險的企業則應盡早面對這些風險議題，規畫長期轉型策略，才能在資本市場中搶占永續先機。

根據世界經濟論壇（WEF）最新公布的 2018 年全球風險報告中，環境領域的風險已成為日益突出的主題，相關風險如極端氣候、天災、減緩與調適氣候變遷失敗等，在 10 年內發生的可能性與潛在影響超過了平均水準。這些風險帶來立即且重大的衝擊，2017 年包括颶風災害、極端天氣，以及 4 年來二氧化碳排放水平的首次上升，氣候災難已造成全球超過 9 兆新台幣損失。

在企業面對的挑戰與環境日趨嚴峻之下，金融機構更不可能置身事外，信用風險、市場風險、財務風險與聲譽風險的不確定性亦將逐漸升高，因此，金融業應提升對投融資標的潛在環境與社會風險的辨識與管理能力，從風險管理的角度鼓勵甚或協助產業轉型，才能創造多贏共榮的資本市場。



安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠 30 日在「永續力決定吸金力－從金融業 ESG 風險看產業綠色轉型」論壇指出，全球永續風險趨勢的改變將影響全球企業發展策略，若金融投資機構仍採取過去方法進行評估，將無法掌握企業潛在風險與資產實際價值，並透過國際案例說明法規與趨勢的轉變及金融業務考量 ESG 議題的必要性。

他也提到，從行政院核定的綠色金融行動方案，可看出台灣近年推動綠色金融的政策主軸，政府規畫多管齊下從授信、投資、籌資、人才培育、綠色金融商品與服務、資訊揭露與永續理念推廣 7 大面向等跨部會的具體措施，提升金融業者及產業對 ESG 議題重視，金融業可從產業界的永續商業實績中找到新契機，開發出新的獲利機會。

安侯永續發展顧問公司協理林泉興也提及，我國前 15 大本地銀行的前 10 大授信對象中屬高碳排產業的授信比例達近 4 成，而在碳有價化的未來，高碳排產業每 100 元產值，恐需負擔 1 至 16 元不等的碳價成本，對高碳產業的財務衝擊顯著，可能影響該產業的財務結構或還款能力，進而增加銀行授信承受的風險。

此外，我國金融業超過 1/5 的海外曝險位於 ESG 高風險國家，並有高達 7 成 5 的投融資位於高氣候風險國家（包含台灣）。若從產業分類來看，我國前 15 大銀行主要授信客戶，約 7 成 5 授信金額集中於中高 ESG 風險產業，其中廢水排放、土地污染、廢氣排放及能源等 5 個面向的風險議題最為普遍。

因此，林泉興建議，金融業應視產業將相關風險納入投融資決策中，降低潛在風險，而具中高 ESG 風險的企業則應盡早面對這些風險議題，規畫長期轉型策略，才能在資本市場中搶占永續先機。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』