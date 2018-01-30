【港股解碼】A股收評（1.30）：滬指兩陰回調，接下來市場會做出怎樣的回應？

截至收盤，上證指數收3488.01，下跌0.99%，深圳成指收11278.78，下跌0.65%，創業板指收1782.4，下跌0.97%。

滬指調整進行時，未來怎麽走？

上證指數自1月29日起，結束了單邊上漲趨勢，截至今日，爲期兩日的下跌調整幅度已有1.59%，與此同時，深圳成指與創業板指同步下跌，調整的共振俨然在三大股指間遙相呼應。隨著前期的連陽攻勢，來自投資者的哀聲怨道似乎漸漸得以平息，此番下調市場又會做出怎樣的回應？

首先來看下大盤的具體表現，上證指數早盤以3511.5點位低開0.33%，開盤後以震蕩整理的走勢完成一天的行情，盤中一度跌破3500點，下午觸碰當日最低點3484.66後有所回升。從圖形上來看，當前上證指數以跌破10日均線，量能較昨日相比有所縮減，但仍需謹慎繼續下調的風險，注意觀察20日均線以及前期成交密集區3460點位附近支撐。

權重輪番上漲，深市力度不及滬指

再看深圳成指，深指表現與上證大致趨同，但力度上卻弱于滬指，亦印證了年初以來的上漲是以大盤股爲主基調，深指的此波調整從1月25日開始發動，點位表現亦不如滬指連創新高，具體表現在，此波上漲的最高點位並未高出2017年11月中旬創下的11714.98點位。目前調整已有4日，指數在30分鍾線得以站穩，從量能來看，下跌的動能也有所衰減，不過能否徹底企穩，並有所反彈還要看後續量能的支持以及市場情緒的緩和。

上證指數自年初的上漲，源自于金融股以及白酒股的帶動，權重股也呈現輪番上漲的態勢，雖然當前有所回調，但下跌的量能有所萎縮，盤中有色、煤炭等板塊發起護盤，但從指數表現上來看，其效果並不明顯，回調目前未出現背馳迹象，預計未來兩天指數大體以繼續調整爲主，重點關注20日均線以及3500點整數位的支撐力度。

從盤面表現來看，今日有色及煤炭等權重板塊有所表現，萬達私有化概念股開盤逆市大漲，其中皇氏集團（002329）、寶鋼包裝（601968）強勢漲停。其他板塊：互聯網彩票、零售、廣東自貿區、服裝家紡、包裝印刷、分散染料、生物制能等板塊表現強勢，漲幅排名靠前。而采掘服務、水泥、可燃冰、摘帽、石油礦業開采、銀行、物流等板塊表現低迷，跌幅排名靠前。

對于投資者來說，盡管指數回調會使個股走勢低迷普現，盡量克服情緒左右操作，保持理性。在調整行情中，避免追漲殺跌，在回調中介入，切勿盲目追高，關注業績向好個股及板塊龍頭。

■ 作者｜王潤萍

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關注官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)