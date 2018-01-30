上銀多方題材加持 股價攀72個月來高點

上銀 (2049-TW) 受惠中國各產業自動化逐步落實，價量齊揚，加上成功打進日本汽車市場，外資首評就給予買進評等，目標價上看 406 元，推升其今 (30) 日股價逆勢勁揚，盤中一度站上 379.5 元，創 2011 年 7 月以來新高。

受惠市場需求續增溫，上銀去年 12 月營收再創單月新高，且去年全年合併營收也改寫歷史新猷，法人預估，上銀去年全年獲利將挑戰賺超過一個股本。展望本季，法人預估，上銀本季業績可望再創歷年同期新高，甚至有機會寫下單季營收第 3 高的紀錄。

展望今年，上銀指出，目前產業需求熱絡，尤其半導體與面板大廠都在擴充產能，並開始尋求新供應來源，智慧製造對關鍵元件需求量更是相當大，且中國在十九大後，對環保與生態環境更加重視，產業加速升級，有助於推升關鍵元件需求，目前看來產業發展狀況相當不錯。

據了解，目前上銀接單依然處於飽和狀態，仍然靠新產能的擴充來支援出貨，並持續調整訂單狀態，附加價值較低的訂單近來已陸續到期，並重新議價調整，目前滿單狀況已至下半年。

上銀去年全年合併營收 211.66 億元，年增 31.32%，優於市場預期，並寫下歷史新猷。

若投資人看好上銀後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如上銀群益 76 購 03(068413-TW)、 上銀群益 76 購 04(068506-TW)、 上銀永豐 75 購 01(068442-TW) 等。

上銀相關權證。資料來源：鉅亨網整理