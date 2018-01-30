製造業今年景氣比一比 運輸業見4大負面因素唯一亮「藍燈」

台灣經濟研究院今 (30) 日發布 2018 年製造業景氣預測，儘管國內外經濟有望維持在復甦態勢上，不過由於仍有部分不確定因素影響國內外景氣，因此預估整體製造業景氣燈號為「黃藍燈」，尤其運輸工具類全年恐亮「藍燈」，景氣較整體製造業表現更低迷。

台經院說明，受到進口車品牌競爭優勢、政府汰舊換新政策效益遞減、國內車廠轉投資中國收益將減少等因素衝擊，導致國內汽車製造業景氣恐將較去年衰退；另一方面，由於中國自行車市場持續轉型，連帶影響我國相關業者的接單需求。因此，預測運輸工業全年將亮藍燈。

除了運輸產業，台經院預測其他製造業均將亮黃藍燈。

多數細產業亮黃藍燈 機械設備、電子零組件見到綠燈

其中，民生工業方面，紡織業面臨中國競爭壓力，加上國際品牌等客戶下單意願好壞參半，預期今年整體紡織業景氣僅能與去年相當，維持黃藍燈，同時，食品、飲料、家具和紙製品等均亮黃藍燈。

在化學橡膠方面，減產協議再度延長有助改善過去原油市場供過於求的困境，加上國內外經濟展望仍趨於樂觀、中國石化業供給端持續調整轉型，有助整體石化產業供需維持平衡健康，惟海外競爭壓力仍存。

金屬機械方面，隨著全球經濟好轉、國際企業對設備支出增加帶動下，將帶動今年我國機械設備製造業產銷值可望延續去年成長態勢並亮出綠燈，不過，金屬基本業和金屬製品業亮黃藍燈。

在電子電機業方面，受惠於國際經濟穩健復甦、全球半導體需求暢旺、加上新興應用趨勢擴展和我國業者製程領先優勢下，可望維持電子零組件供應鏈的生產動能，不過，中國挾其為全球最大半導體需求市場，對國內半導體的競爭威脅將與日俱增，整體亮黃藍燈，僅電子零組件業可望亮綠燈。

就整體景氣環境來看，台經院指出，今年隨著國際經濟穩健復甦、新興科技應用增加，進出口可望維持一定動能，但仍有部分不確定因素，如美國稅改、中國環保禁令、美中貿易關係、國際金融波動加劇等問題，都將為後續國內出口帶來不確定性的風險。