國壽建壽險業首家最大太陽能系統 每年減碳3.4座大安森林公園

金融業積極投入綠能，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽今 (30) 日宣布，在桃園大園物流大樓屋頂架設 4890 坪太陽能面板，為壽險業首家最大太陽能發電系統，預計每年發電量可達 209 萬度，相當於減碳 3.4 座大安森林公園。

國壽在綠能投資上一直扮演先驅，繼成為國內第一家投資太陽能產業的壽險公司後，國壽再創業界之先，以自有商辦大樓建置太陽能光電發電系統，由國壽與永聯物流合作，在桃園大園物流大樓屋頂架設 4890 坪的太陽能面板，並在 2017 年底時掛錶發電，預計每年發電量可達 209 萬度，相當於減碳 3.4 座大安森林公園，打造出壽險業在國內最大坪數的太陽能發電，為綠能產業再締造新紀元。

國壽響應政府推廣的再生能源，自 2015 年起著手盤點集團旗下不動產資源，並從國壽與永聯物流公司所攜手建置經營的桃園大園大型物流園區屋頂開始推動，投入太陽能種電計畫。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，桃園大園物流園區屋頂架設的太陽能光電系統，已率先於 2017 年底完工掛錶發電，不僅展現國壽以行動力實踐綠能投資，未來更期望將此模式複製到集團其他自有建物屋頂，此次大園指標案的完工不單是個例，更獨具承先啟後的意義。

位於桃園大園的國壽與永聯合作的物流園區屋頂太陽光電發電系統，是由國泰人壽與開陽能源所合資的開泰能源出資，開陽能源承攬建置，在永聯物流公司鼎力協助，把原有現代化物流倉儲設施屋頂上加裝太陽能光電系統。

值得一提的是，大園園區屋頂面積約 4890 坪，為目前壽險公司中建置太陽能面板規模最大的紀錄，而完工總裝置容量為 1.9MW，並於 2017 年底掛錶開始發電，預計今年起每年發電量可達 209 萬度，每年平均減少碳排放量 1335 公噸，相當於 3.4 座大安森林公園的減碳功效。

國泰人壽自 2014 年開啟壽險業者投資太陽能產業之先河，以直接投資來響應政府推動的綠能產業，現已成為業界規模最大的代表。如今，又更進一步由投資者加入綠電生產者行列，規劃在集團自有屋頂空間上架設太陽能板，並與國內太陽能 EPC 領導廠商開陽能源合資籌組開泰能源來執行相關業務。

繼此次大園園區屋頂太陽光電發電系統完工掛錶後，國泰人壽旗下其他不動產如台中烏日及桃園楊梅等物流園區屋頂亦已陸續開始設計及施工，期望以更多實際行動支持政府綠能政策，共創台灣環境生態的永續發展。