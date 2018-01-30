投信投顧公會理事長張錫： TISA個人儲蓄投資帳戶 讓定存族投資賺7%再享免稅

去年開始投信投顧公會不遺餘力地推動台灣個人儲蓄帳戶（TISA），由於這項法案兼具教育民眾、免稅及退休規畫等誘因，很有機會今年立法院過關。

撰文：劉育菁 攝影：張家禎

在外資帶動下，1 月台股創下 11,000 點的新高，雖然萬點是台股常態，仍無法喚回股民的心，這是台灣資本市場長期潛在的危機。為活絡市場、鼓勵國民投資，加上高齡化社會來臨，退休金需要及早準備，中華民國投信投顧公會理事長張錫上任後積極向政府建議，希望能仿效泰國、日本推出個人儲蓄帳戶（Individual Savings Account，ISA）制度，讓民眾有投資台股基金的稅賦優惠。

這項法案最快今年可望完成修法上路。究竟什麼是台灣個人儲蓄投資帳戶（TISA）？對於改善台灣資本市場有什麼效益？《Money 錢》社長李美虹與張錫針推動對 TISA 制度與規畫，進行針深入訪談。

TISA 個人儲蓄投資帳戶

每年可享 2.4 萬元免稅優惠

張錫認為，人口老化是擋不住的趨勢，全球有英國、加拿大、日本、韓國和泰國，已實施個人儲蓄帳戶機制或類似投資免稅制度，鼓勵國民長期儲蓄，政府透過稅賦優惠，不僅可以活絡台灣資本市場，還能提高政府稅收及國民財富，是一項只有贏家、沒有輸家的 3 贏政策，以下是社長李美虹對張錫的專訪記要。

李美虹：去年初你就推動 TISA 制度，我看過英國、美國、日本、韓國及泰國這些已經推動個人儲蓄帳戶制度國家的比較，各國推行該制度的動機不盡相同，其中最早推展的英國，初期是為了增加國民的儲蓄率。現在公會要推動 TISA 法案，你可以說明一下此時推動的主因？

張錫：如果大家都還有印象，去年 12 月外資「放寒假」，台股成交量萎縮至 8、900 億元，造成「最長的萬點、股民卻無感」的感嘆，公會推出的 TISA 法案能改善台灣資本市場結構問題。

簡單說，TISA 就是政府提供一個免稅（利息、資本利得）的存款投資帳戶。目前個人綜合所得稅中，每人每年有 2.4 萬元的保費支出可以列舉扣除，未來 TISA 計畫比照辦理，透過保險列舉扣除的簡單概念，不僅讓人民容易理解，也降低修法的難度，提供每人每年 2.4 萬元投資台股基金免納入綜合所得稅的課徵優惠。

英國推展 TISA 的初期是為了增加國民的儲蓄率，但台灣則是因為投資不活絡，根據統計，台灣的儲蓄率高達 34%，超額儲蓄約 8.5 兆新台幣，人民不願意投資，使得資金無法通過資本市場進入企業。

透過稅賦優惠，鼓勵民眾願意把部份的錢從銀行定存轉到 TISA 這個投資儲蓄帳戶，民眾自己選擇台股基金投資標的，如此國內資產管理及券商都能賺到錢，同時因為獲得市場資金活水，也能鼓勵好企業留在台灣掛牌，扶植更多台灣企業的發展，形成「政府稅收增加、百姓投資賺錢，以及活絡產業」的 3 方面良性發展。

來源：《Money 錢》 2018 年 2 月

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