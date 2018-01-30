百億人氣基金績效大追蹤 台灣人最愛買的 19檔基金都賺錢嗎？

全球股市 2017 年繳出一張漂亮成績單，不論是成熟國家或新興市場，幾乎是有買有賺。《Money 錢》根據投信投顧公會資料，為讀者篩選出 19 檔基金規模破百億元的高人氣基金，追蹤其績效，看這些台灣人最愛買的基金有沒有為投資人賺錢。

撰文：劉育菁

人氣基金」顧名思義就是基金規模、受益人數成長最快，2017 年全球景氣自谷底回升，帶動國人投資熱潮同步增溫。跟往年不同，去年國內投信狂推 ETF，成為市場當紅產品，總計國內目前有超過 100 檔 ETF 基金，而從 2017 年規模超過百億元以上的基金類別可看出，台股 ETF、陸股 ETF 是投資人的「心頭好」。

根據投信投顧公會統計，規模超過百億台幣 ETF 排名由元大台灣 50 單日反向 1 倍基金（00632R）奪下第一，規模達 700 億元，其次是元大台灣 50 卓越基金（0050），規模 400 億元（見 P110 表格）。

台灣 50 反 1 ETF 受青睞

近期卻讓投資人虧損

元大台灣 50 反 1 ETF 基金經理人陳威志表示，台股除了期貨及選擇權之外，做空標的有限，這也是台灣 50 反 1 ETF 規模長期高於台灣 50 ETF 的原因，因為不管股票或基金投資人都能當成下檔保護工具，再追求資本利得，甚至可以當作投資情緒指標。

但從績效來看，元大台灣 50 反 1 卻讓投資人吃虧。陳威志表示，台灣 50 反 1 的漲幅並非 100% 是台灣 50 的相反，由於台股有漲多跌少、緩漲急跌的特性，因此台灣 50 反 1 ETF 單從時機切入並不容易，適合資產部位大的投資人用避險角度持有，加上反 1 的淨值會逐漸減少，一旦看錯還是要認賠殺出，並不適合「長期」投資。

另一個明顯的趨勢是，中國相關 ETF 占了 4 檔，主因是去年中國股市自低點起漲，但仔細分析，投資人偏好 2 倍槓桿標的更勝於原型，顯示台灣投資人對中國的積極心態。不過，基金達人王仲麟表示，在投資中國指數型基金以前，最好先深入了解標的內容，千萬不要把中國基金與上證指數、深圳指數及滬深 300 股市畫上等號。

來源：《Money 錢》 2018 年 2 月

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