TPK法說將登場 去年EPS估達7-8元 擺脫連2年虧損

TPK-KY 宸鴻 (3673-KY) 法說將在 2 月 1 日登場，美系外資率先調高投資評等及目標價，三大法人也急卡位，昨日合計買超 5904 張；宸鴻去年第 4 季合併營收 328.73 億元，法人推估單季營益率約 3%，連 6 季獲利，去年全年每股純益約 7-8 元，擺脫連 2 年虧損陰霾。

宸鴻去年 12 月合併營收 114.32 億元，連續 5 個月站穩百億元之上，月增 0.6%，年增 30.9%，續創 2015 年 11 月以來單月新高；合計第 4 季合併營收 328.73 億元，季增 7.7%，年增 33%；累計去年合併營收 1072.08 億元，年增 20.17%。

宸鴻去年第 3 季稅後純益 8.7 億元，每股純益 2.37 元，連 5 季獲利，累計前 3 季每股純益 5.18 元，法人預估第 4 季營益率約 3%，全年每股純益約 7-8 元。

宸鴻積極調整組織架構，改善良率及生產效率，雖然蘋果供應鏈近期受到 iPhoneX 銷售不如預期的消息影響，但在平板電腦表現不錯下，宸鴻去年第 4 季營收表現優於預期，市場除關注去年獲利之外，對今年的展望也將是法說會的焦點。

法說會登場前，美系外資看好外掛式觸控技術在今年下半年可望獲得更多 LCD 面板模組採用，調高宸鴻目標價，由減碼調升至加碼，目標價由 63 元調高到 130 元，三大法人昨日也是齊買，其中外資買超 3987 張；今 (30) 日股價延續漲勢以 102 元開高，一度拉升至 103.5 元，盤中漲幅 0.49%。

