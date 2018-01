沖電氣（OKI）入選湯森路透公司評選的“2018世界科技領軍百強企業”名單

--“創新改革”、“環境經營”、“魅力職場創建” 得到高度評價



東京, 2018 年 1 月 30 日 - (亞太商訊) - 沖電氣(OKI)報導,沖電氣成功入圍由世界聞名的商務和專業智能信息提供商——湯森路透公司(Thomson Reuters、總部所在地:美國紐約)評選的 “2018 世界科技領軍百強企業”。沖電氣積極開展“創新改革”、“環境經營”、“魅力職場創建” 活動得到高度評價,因此獲得殊榮。



湯森路透公司新設置的 “2018 世界科技領軍百強企業” 是針對世界 5 千多家科技企業,從財經狀況、投資可信度、風險危機的管理及恢復力、遵紀守法、創新改革、社會責任、環境保護、社會評價的 8 個領域 28 個項目對企業進行綜合評估。沖電氣在 “創新改革” 領域,積極推進申請專利;在 “環境保護” 領域,始終堅持通過產品及在事業活動中降低環境負荷為環保作貢獻;在 “社會責任” 領域,努力創建多樣化等有魅力的職場。這些舉措得到高度評價。



沖電氣秉承著為信息社會發展提供產品,為實現世界各國人民幸福美滿的生活作貢獻的企業理念,一直以來提供紙幣循環式自動現金存取款機(ATM)、網絡通信(VoIP)、呼叫中心等擁有高市場份額的產品。現在靈活運用 920MHz 頻段多跳無線網絡和光纖傳感等有特色的物聯網(IoT)技術,努力在交通、基礎設施建設、防災、醫療、金融、流通、製造等領域為社會基礎設施的完善作貢獻。今後沖電氣集團將進一步推進改革創新,通過創新產品和價值創造,支持更加安全方便的社會基礎設施建設。沖電氣將再接再厲,為進一步提高企業價值和社會可持續發展建設貢獻力量。



關於沖電氣工業株式會社 (OKI)

沖電氣工業株式會社創立於 1881 年,是日本知名的電子通信設備生產廠家。總公司在日本東京。 137 年來,沖電氣秉承著創業以來的 “進取的精神”,不斷開發並提供有助於信息社會發展的產品。近年來,在品牌標語“開啟您的夢想”(英文:Open up your dreams) 的指引下,作為為所有利益相關者開啟夢想之門並實現其理想的企業,和被全世界各國客戶信賴的合作夥伴,努力實現持續性增長。詳細資料請參閱沖電氣中文網頁:http://www.oki.com/cn/。



