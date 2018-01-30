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政商名流都在買 紐檢調查twitter大V「粉絲工廠」

twitter「粉絲工廠」有超過20萬個客戶，已售出350萬個「假粉絲」。 (圖：AFP)
twitter「粉絲工廠」有超過20萬個客戶，已售出350萬個「假粉絲」。 (圖：AFP)

紐約州首席檢察官證實，執法部門正對一家名為 Devumi 的公司展開調查。《紐約時報》指該家「粉絲工廠」出售虛假的社交網追隨者，客戶超過 20 萬，包括演藝、體育、工商、政治等各界名人，一名 Twitter 董事也有向這家公司「買粉絲」。紐約州政府已對 Devumi 展開調查，形容這些黑箱作業行為損害民主體制。

Devumi 據報為超過 20 萬個客戶，已售出 350 萬個「假粉絲」帳戶，包括企業、名人、音樂界人士、YouTube 紅人和其他專業人士，提供此類協助，除了出售 Twitter、Pinterest 等社交平台的假粉絲，也有 YouTube、Soundcloud 等影音網站的假播放次數。

香港《文匯報》援引外電報導，據 Devumi 的網站顯示，顧客可最多購買 25 萬個 twitter 追隨者賬戶，收費由 12 美元起，適用的社交網平台包括 YouTube 和 LinkedIn。除了追隨者，也可以買讚好或者轉推 (retweet)。

《紐約時報》上周六 (26 日) 深入報導「粉絲工廠」的內幕。一些受訪者聲稱他們上載到社交網站的檔案資料及相片，被人複製盜用，來創造「社交 bot」(bot 指軟體機械人)。社交 bot 的假帳號會在這些受害者毫不知情下，成為一些明星或紅人的粉絲，轉載訊息或以各種語言到處留言。

報導指出，Devumi 製作了 350 萬個自動戶口，向其中最少 39000 個客戶提供了 2 億個 Twitter 假粉絲。據統計分析，最少 55000 個假帳號用了真實 Twitter 用戶的個人資料。27 歲的 Devumi 創辦人卡拉斯則否認賣假粉絲，也沒有盜用真實網民的身分。

報導稱，該公司的前線辦事處在佛羅里達州，也在菲律賓聘有員工。付錢給「粉絲工廠」買人氣的做法似乎頗普遍。除了提高人氣和知名度，買粉絲也可以加強影響力、影響輿論或為自己帶來好處，例如獲得就業機會及取得贊助等。

Twitter董事會女成員福克斯(Martha Lane Fox)是Devumi客戶。 (圖：福克斯twitter)
Twitter 董事會女成員福克斯 (Martha Lane Fox) 是 Devumi 客戶。 (圖：福克斯 twitter)

《星島日報》報導，Twitter 董事會女成員福克斯 (Martha Lane Fox) 是 Devumi 客戶，她是英國企業家兼上議院議員，2016 年 4 月成為 Twitter 董事，被揭發在加入董事會數天後向 Devumi 購買追隨者。她為此在 Twitter 道歉，表示是一名前下屬利用她的電郵，七度光顧該公司，最多的一次買了 25000 個。

演藝界和體育界也有多人買粉絲，飛車黨美劇《混亂之子》演員瑞恩．赫斯特就在 2 年內，用 4000 美元買了 75 萬個追隨者，佔其追隨者總數 3/4。美國財長努欽 (Steven Mnuchin) 的演員妻子露易絲 ‧ 林頓 (Louise Linton) 在準備入行時也買過。

美國有線新聞網絡 (CNN) 評論員羅森 (Hilary Rosen) 曾付款買了 50 萬名 Twitter 追隨者。此外，世界最大電腦製造商之一戴爾公司 (Dell) 的創辦人戴爾，也是 Devumi 客戶。英國賽艇奧運金牌選手克拉克內爾 (James Cracknell) 被指在 2016 年買過 5 萬個假粉絲。他承認這是欺詐行為：「這是不健康的。」

紐約州首席檢察官施奈德曼 (Eric Schneiderman) 說：「在紐約法例下，假冒他人或欺騙是犯法的。」他十分關注這種毫無透明度的做法，會損害美國的民主。Twitter 表示已禁止 Devumi 和其他類似的公司使用 Twitter 服務。去年 11 月，facebook 曾向投資者承認，假用戶的數目可能是原有估計的 2 倍，最多有 6000 萬個自動帳戶。

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