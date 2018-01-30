台股第1季最會漲 年終獎金自己賺

台股去年 11 月下旬出現一波修正，在外資連續賣超下，指數一度由 11 月 22 日的 10,882 點，修正至 12 月 7 日的 10,322 點，不過在連 14 日賣超之後，外資在去年底再度歸隊買超台股，帶動今年來大盤不但收復失土，還持續創下波段新高表現。

在美股為首的國際股市持續創新高，或至少維持高檔震盪的偏多氣氛當中，台股今年農曆年前後的紅包行情，乃至第 1 季表現，除了法人樂觀看待，也備受市場散戶投資人期待。

根據彭博統計近 5 年台股各季度平均報酬，第 1 季平均漲幅高居 4 季之冠，第 4 季表現次之，第 2 季表現排名第 3，第 3 季平均為負報酬，表現墊後。而每年農曆春節正好是在表現最佳的第 1 季期間，因此，近幾年投資人多半都能在農曆年前後，好好賺一波紅包行情。

台股再創波段新高

經濟成長面臨 4 大變數

進一步觀察，櫃買指數波動幅度較大，在第 1 季平均有逾 6% 的上漲表現，優於同期加權指數的 3.9%，顯示以中小型股為主的櫃買指數，在近 5 年來的第 1 季最有優異表現。

從總體經濟面來看，主計總處對於 2018 年經濟成長率預測值為 2.29%，比 2017 年預估的經濟成長率 2.58% 低，主要是去年外需強勁，但也因此墊高基期。

不過主計總處認為，全球知名經濟預測機構 IHS 預測全球經濟將持續成長 3.2%，國際貨幣基金（IMF）預測全球貿易量成長 4%，已經連續 2 年高於全球經濟成長率，加上車用電子、物聯網、人工智慧等新興應用趨勢熱絡，均有助於延續出口動能，只是 2017 年基期較高，使得 2018 年增幅放緩。同時，政府加薪、前瞻基礎建設等政策，帶動民間消費增溫，民間投資也均衡復甦，內需應會轉好。

國泰台大產經團隊預估，2018 年美國經濟成長率至少 2.1%，且上看 2.5%，歐元區預估為 1.5%～1.8%，中國大陸預估為 6.5%～6.8%，在外部「廣而堅實」的復甦支撐下，出口成長會是台灣經濟成長率「保 2」的重要支柱。

該團隊同時也點出今年台灣經濟成長面臨的 4 大變數：

➊ 川普稅改政策優於預期，但後續基建及對外貿易政策不確定性仍高，且須留意促使加快緊縮步伐的風險。

➋ 美國與北韓緊張情勢惡化，恐造成全球經濟及市場動盪。

➌ 英國脫歐談判前景不樂觀，及德國政局不穩定風險仍在。

➍ 國內財經政策的調整與執行，以及兩岸非經濟因素干擾。

出口強、內需旺

大盤可望繼續站穩萬點之上

整體而言，全球景氣仍呈現溫和復甦態勢，美稅改通過、美國聯準會（Fed）如預期升息，並上修去年及今年 GDP 成長率，國內景氣對策燈號雖轉黃藍燈，但外銷續創新高並維持雙位數成長，且景氣領先指標亦呈現續揚。展望第 1 季，法人也普遍看好基本面仍有利於支撐全球股市行情。

保德信投信認為，成熟國家內需會帶動新興國家出口，資本支出將成為經濟續揚引擎，且 Fed 有序升息、全球央行資產負債表持續擴張，流動性充沛。此外，股票本益比處於歷史區間上緣，風險性債券利差接近歷史低檔，資產價格預料仍會在高檔。

不過法人也提醒，經濟及就業改善將帶動通膨循環性增溫，而股市處於歷史高點，投資氣氛偏向樂觀，美國稅改時程及全球主要央行政策調整，可能造成盤勢波動加大。投資人須留意國際殖利率走揚、iPhone X 銷量變化，以及匯市波動可能帶來的影響，這些因素可能使 2018 年投資人操作難度升高。

台股方面，凱基開創基金經理人曾偉淳表示，在外資歸隊後，仍樂觀看待第 1 季行情，指數有機會再創高，預期指數區間為 10,200011,000 點。保德信中小型股基金經理人賴正鴻也指出，消費者信心指數升溫，來台觀光人數逐步上升，出口年增率仍保持在高檔，可望帶動民間消費回溫，出口強與內需旺雙重加持下，台股有機會力撐萬點之上。

電子看新應用、漲價題材

傳產股將成台股第 2 支柱

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，短線上，台股隨著買賣交易回暖、融資浮額逐步消化下，籌碼已漸趨於乾淨，有助於台股盤勢緩步走強，考量基本面仍在正向成長的軌道上，且 2018 年台股獲利展望仍佳，預計到農曆年封關以前，族群間的輪動行情可望延續，台股仍有表現機會。

在看好的族群方面，廖哲宏表示，2018 年焦點主要是在具備長線成長趨勢的產業，或是受惠於漲價題材的族群，包括 3D Sensing 新應用、雲端伺服器、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）及汽車電子化（包含智能車與新能源車）等，以及受惠於景氣循環具漲價題材的族群。

此外，2018 年塑化等傳產股獲利有望受惠於近期油價表現走強而上修，也可留意。不過廖哲宏也提醒，電子股 2018 年獲利預估仍有 2 位數表現，但近日因匯市波動較大，投資人須留意此一態勢對科技股可能的潛在影響。

曾偉淳則點出，過去 1 年科技股表現遠優於傳產股，展望今年，雖然科技股仍是支撐台股獲利成長的關鍵，但預期傳產股將有機會吸引資金回流，看好水泥、塑化、成衣、航太及金融等族群將有表現機會，科技股則可逢低加碼蘋概新應用、英特爾（Intel）新一代伺服器平台 Purley 概念及半導體等電子族群。

台股殖利率吸金

過年前搶賺紅包行情

「台股的殖利率是亞洲首選，多頭行情未完。」賴正鴻指出，目前電子類股相對看好半導體的反彈契機，以及漲價題材（如記憶體、MLCC）、網通 5G 類股；非電子類股則看好景氣循環、電動車概念股。

整體而言，過去 5 年來，每年第 1 季台股最有表現，加上目前包括台灣等全球景氣面仍然無虞，企業獲利基本面也在持續成長的軌道，其他包括籌碼與資金面、技術面也無太大疑慮，今年第 1 季台股紅包行情應該可以期待。

以中小型為主的櫃買指數，近 5 年第 1 季表現不但超越加權指數，也是 4 季度當中最佳。不過去年櫃買指數從下半年開始急起直追，全年漲幅一舉超越大盤逾 3 個百分點，基期相對提高，加上前波台股修正以電子族群為主，之後反彈資金擴散至金融、傳產類股，電子族群為大宗的櫃買指數，後續能否再度上演「超車」戲碼，值得投資人持續留意觀察。

綜合上述，在第 1 季市場看好台股有紅包行情的基本假設下，本刊從基本面、籌碼面、技術面等面向，篩選出獲利成長、法人偏多操作，同時技術面處於多方格局的標的，再從其中精選出 8 檔優質標的，提供讀者參考。

來源：《Money 錢》 2018 年 2 月

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