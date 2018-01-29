不是中國 美國商用地產去年最大的亞洲投資國是新加坡

據 Real Capital Analytics 和戴德梁行統計，2017 年新加坡買家在美國投資商業地產超過中國，為 2012 年來首見。

新加坡 2017 年成為美國商用房地產最大的亞洲投資國。

中國買家受到中國監管機構嚴格遏制資本外流影響，去年在美國商業地產投資降至 59 億美元，降幅為 66%。

戴德梁行亞太資本市場地區執行董事 Priyaranjan Kumar 表示，新加坡將繼續穩住美國房地產市場最大亞洲投資國的地位，預期資金可能流向資料中心、學生公寓及物流領域。

新加坡投資人去年在美國房地產市場投資金額達 95 億美元，其中新加坡政府投資公司（GIC Pte）所占比重將近 3/4，投資的資產包括位於曼哈頓華爾街 60 號的德意志銀行美國總部和學生公寓。

房仲公司世邦魏理仕亞太區顧問業務執行董事 Yvonne Siew 預期，2018 年將維持類似的趨勢，新加坡的機構投資者持續在海外分散投資，而中國則維持資本管制。

新加坡去年在全球商業地產上的投資成長約 40％，達到 284 億美元，創下 2015 年以來的新紀錄。

新加去年在全球商用地產投資達 284 億美元。

根據紐約不動產研究公司 Real Capital Analytics 的統計，2016 年全球學生公寓投資總額達到 164 億美元，刷新歷史最高紀錄。2017 年第一季交易額為 33 億美元，其中，新加坡政府投資公司和淡馬錫控股旗下的豐樹產業（Mapletree）是有力的推動者。