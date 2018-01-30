你的年終有多少？8成企業平均發1.34個月

馬上就要過農曆新年了，你的年終獎金有多少呢？根據人力銀行調查，有 81.4% 受訪企業今年會發放年終獎金，平均發放基期 1.34 個月，是連續 2 年呈現正成長，年終獎金發放最高的前 3 大產業分別是工商業服務、資訊 / 科技業，以及貿易流通業；不過，也有 5.8% 的企業表示「無年終」已是慣例。

歲末年終之際，各大公司企業陸續發放年終獎金，中租企業年終最高 15 個月、鴻海集團也豪撒 105 億元年終，台塑集團獲利創新高，員工也可望領到年終獎金 6 個月及加碼紅包 2.2 萬元，為了解各個公司企業年終發放狀況，1111 人力銀行公布「企業年終發放調查」，有 81.4% 受訪企業今年會發放年終獎金，平均發放基期 1.34 個月。

2017 年台灣經濟表現優於預期，台股也屢創新高，帶動企業信心上揚，連帶拉抬年終發放狀況。調查結果的交叉分析指出，今年年終獎金發放基期最高的前 3 大產業分別是以金融為主的工商業服務，資訊 / 科技業居次，第 3 名則是受惠於去年出口暢旺的貿易流通業。

農曆春節期間，通常也是上班族用錢高峰，期盼年終獎金盡快落袋為安，調查也顯示，有高達近 6 成企業會在農曆春節放假前 1 到 3 周撥款至員工帳戶，另有近 2 成 5 企業會趕在放假前 1 到 3 天才轉帳入戶。不過，也有有 5.8% 企業表示，「無年終」已是慣例。

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