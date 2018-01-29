【安聯投信】公債殖利率震盪 風險債持續走揚

美元續弱，公債殖利率在區間震盪，風險性資產持續走揚，使高收益債仍有較強的表現。政府債與投資等級債則大致上接近平盤作收。根據美銀美林引述 EPFR 截至 1 月 24 日，投資級債連續第 57 周吸金，上周淨流入擴大至 57.1 億美元，今年以來已流入 140 億美元。高收益債持續兩周流出，上周失血 8.3 億美元；新興市場債則連續六周獲得青睞，上周吸金 16.4 億美元（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，隨著油價上漲使市場對通膨預期攀升，但美國總統川普近日一反過去立場表示支持美元走強，油價與原物料價格漲勢暫歇，美國 10 年期國庫券殖利率先升後降，單周下滑 1 個基本點至 2.62%。

歐洲部分，許家豪表示，歐洲央行 1 月會議維持利率與購債規模不變，雖然符合市場預期，但決策官員預期核心通膨將在中期內上升，引起市場對歐洲央行可能提前結束購債計畫預期。德國 10 年期公債殖利率單周上揚 4 個基本點至 0.61%。

在投資等級債方面，許家豪表示，今年以來投資級債已流入 140 億美元，上周全球投資級公司債小幅上漲 0.06%，其中美國投資級債上漲 0.12%；歐洲投資級債則持平，主要因殖利率上揚影響。在利差部分，美國利差收斂 1 個基本點，歐洲利差則收斂 3 個基本點。

許家豪表示，由於近期公債殖利率震盪向上，使許多偏好較高評等債券的投資人紛紛轉向投資等級債，其中尤其以短天期債增加較多，從上周的淨流入 1,000 萬美元，跳升至本周的 10.7 億美元。展望後市，他表示，2018 年技術面仍將支撐投資級債利差表現，且稅改有助降低槓桿與發債量，長期對投資級債利差屬正面影響。

在高收益債方面，許家豪表示，美國原油庫存連續 10 周下降，創下史上最長下降週期，帶動油價漲破 65 美元關卡，激勵全球高收益債利差持續下探至 316 點，指數單周收漲 0.20%。美高收上漲 0.23%，歐高收則上漲 0.10%。在不同評級部分，BB 級與 B 級利差本周分別收斂 4 點與 9 點，CCC 級利差亦收斂 13 點，表現都相當強勢。

許家豪表示，高盛回測自 1986 年以來的數據，發現高收益債的利差在第一季通常會有不錯的季節效應，1 月到 3 月平均利差都會收斂 10 點上下，且在 4 月達到收斂高峰的 30 點。此外，目前高收益債信用狀況無虞，因此建議投資人仍可把握第一季的季節行情，續抱高收益債。

在新興市場債方面，許家豪表示，美國公債殖利率區間震盪，資金也持續流入新興市場債，但與高收益債相比，新興債利差持續下探的動能相對較弱，整周僅收斂 2 個基準點，單周僅上漲 0.03%。在債種方面，美元計價主權債單周利差持平，下跌 0.13%；美元計價公司債則上漲 0.04%，利差收斂 1 個基準點。

許家豪表示，新興市場債目前的兩大利多在於技術面（資金流），以及不斷攀升的油價，顯示成熟國家即使緩步收緊貨幣政策，投資人對於兼具高息與高品質債券的需求仍會驅使資金持續流入新興市場債。德意志銀行建議投資人仍可續抱，相關債券指數仍可望有 30 點左右的利差收斂空間。

在操作上，許家豪表示，市場去年底獲利了結賣壓力道暫歇，目前調降現金部位，增持高收益與新興市場債。展望後市，美國稅改通過後，加深市場對於美國政府發債疑慮，加上美國經濟成長加速，雙重因素已讓近期的公債殖利率來到 2.4 至 2.5%。他認為，隨著聯準會逐步升息與量化寬鬆政策退場之下，殖利率將趨於平坦，因此，將隨著利率彈升拉長存續期，但同時也將透過放空短中天期公債期貨來達到規避部分升息所帶來的利率風險。

許家豪表示，經濟轉佳有利企業體質改善，加上信用債收益率較高，利率風險緩衝空間較大，因此將透過多元債的組合，提高收益力，並降低升息可能帶來的利率風險。

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