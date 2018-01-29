【統一投信】科技股逢低接 首重獲利成長與趨勢

近一周全球科技類股漲多休息，漲勢略落後大盤。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美國新稅制將吸引跨國科技企業匯回海外資金，有助提升長期營運動能與類股評價，而中國正致力發展為全球科技重心之一，MSCI 中國科技指數今年獲利成長預估達 68%，居亞洲之冠，預計中美會是今年科技股兩大領頭羊市場，投資方向上，看好人工智慧、智能家庭、汽車電子三大趨勢主流，建議可逢低擇優布局。

郭智偉表示，美國稅改對科技股的影響，以海外匯回資金為主要貢獻，統計在美股標普 500 指數成份企業中，科技公司擁有高達 60% 的現金存於海外，在一次性的「現金匯回稅率」由 35% 大幅降至 15.5% 後，美國指標企業蘋果公司已經宣布海外資金匯回計畫，預計後續其他科技公司也將跟上。

郭智偉分析，美國跨國企業匯回資金的後續影響，主要有三個面向，有助長期營運動能與類股評價同步獲得提升。包括：一、資金用於股東回饋，包括股票回購、增發股利。二、研發投入，加速新產品與新技術的開發，能在一至兩年後貢獻營收與獲利。三、提高資本支出，相關供應鏈訂單將增加，廠商建設以自動化設備為主，將使全球自動化滲透率加速。

美股擁有新動能支撐科技股評價，中國則是全球唯一可以與美國相抗衡的市場。郭智偉指出，中國是集結網路平台、軟體內容與硬體技術的市場，會成為未來全球科技重心之一，目前中國半導體廠商已經趕上物聯網主流製程 28nm，再加上有政府資金支持，將加速崛起。此外，在政策扶植下，中國也是電動車成長最快速的市場，且擁有關鍵原物料優勢。而 AI 人工智慧則是另一個快速發展的熱點。

次產業族群方面，郭智偉認為，現在正是世代替換，尋找下一個王者的時代。從剛落幕的 CES 消費電子展可看出，今年將以人工智慧、智能家庭、汽車電子為主流。相對的，全球對智慧手機的需求減緩，今年表現預計持平。

今年科技股投資布局看好五大族群，AI 人工智慧、雲端與網路、電動車 (EV) 與自動車、自動化與機器人、金融科技、醫療科技。

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