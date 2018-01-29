商務部：在建99個境外經貿合作區八成在亞歐

近日，從商務部獲悉，截至2017年底，我國企業在44個國家和地區在建初具規模的境外經貿合作區共計99個，八成在亞洲(43家)和歐洲(37家)地區，非洲地區18家，拉丁美洲1家，北美洲和大洋洲目前尚無合作區。地方企業為主體建設的合作區93家，占合作區數量的94%，分布在23個省市區,占合作區投資總規模的八成。其中，東部地區企業投資建設合作區38家，占地方投資合作區規模的六成多。

商務部合作司有關負責人對21世紀經濟報道記者表示，99家境外經貿合作區中許多是正在建設中，因此無法對盈利狀況進行綜合評價，通過商務部、財政部确認考核的20家境外經貿合作區盈利狀況良好。

商務部向21世紀經濟報道記者提供的資料顯示，截至2017年底，在24個“一帶一路”沿線國家在建的75家合作區累計投資254.5億美元(占合作區累計投資82.9%)，入區企業3879家，上繳東道國稅費16.8億美元，為當地創造21.9萬個就業崗位。合作區主要投向俄羅斯、印度尼西亞、匈牙利等國家。

為進一步推進合作區建設，商務部與有關部門采取了一系列措施：一是加強規劃引導,2017年4月商務部印發《境外經貿合作區發展布局指引(2016-2025年)》，指導地方和企業有序開展合作區建設;二是與合作區所在國政府簽署有關協議，共同提供優惠政策支持;三是強化雙邊機制保障，充分利用雙邊經貿工作機制以及合作區工作組，與東道國加強溝通和協調，為企業建設合作區創造良好的外部環境;四是加強服務理念指導，印發《境外經貿合作區服務指南範本》，推廣國内開發區的建設理念、管理機制和招商經驗;五是發揮國内行業商協會作用，利用商協會的資源和渠道，幫助合作區招商推介。

來源：21世紀經濟報道

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)