寶齡富錦原料藥2025年投產 2027年產能上看100噸

鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2024-12-02 15:50

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寶齡富錦 (1760-TW) 腎病新藥拿百磷積極拓展全球市場，總經理江宗明今 (2) 日指出，旗下原料藥檸檬酸鐵 (Ferric Citrate) 已經送美國 DMF(藥物管理檔案) 登記，新廠預計明年通過台灣衛福部食藥署 (TFDA) 核准後投產，預計 2027 年產能上看 100 噸。

寶齡富錦於 2020 年斥資 5.94 億元收購原料藥廠正峰化學公司，主要生產原料藥檸檬酸鐵。江宗明說明，正峰原廠產能已達上限，因應市場需求建置新廠以提升產能，預計新廠明年第四季投產，2025 至 2026 年可提升至 50 噸，2027 年將達 100 噸，為營運挹注新動能。

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寶齡富錦正峰化學製藥廠。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

寶齡富錦進一步說明需求面，指出日本洗腎人口約 35 萬，一年約有 15 至 30 噸的需求，歐洲市場與日本相當，美國市場則大於歐洲及日本，光是美國、歐洲與日本市場每年的需求就超過 100 噸，加上台灣、韓國與中國市場等，需求龐大，且今年 17 噸的產能，光是供應台灣以及韓國市場就已經緊繃，因此擴充新廠滿足需求。