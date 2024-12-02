東森購物裁員 王令麟回應：走向線下零售事業

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-02 18:25

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國內電商市場競爭劇烈，東森購物傳出將裁員，東森集團今 (2) 日回應，主要是因應環境變化、業務調整，推動人力精簡是必要措施，預計今年電商部門可維持小賺，走向線下零售事業才是未來發展契機，預計林口商場、展演場 2027 年第一季起投入運營，屆時每年租金收入約有 8 億元挹注。

東森購物於今年初有 2300 名員工，預計年底縮減至 2100 人 (含自行離職者)，東森集團強調，所有離職程序皆嚴格依照法令規範進行。

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對於東森集團的前景，東森集團總裁王令麟回應，經過這一波的組織結構和人力調整後，今年稅前淨利約可達 18 億元，未來每年的稅前淨利也可達 20 億元以上。

王令麟表示，近一年多以來，全球多家大型國際企業紛紛進行大規模裁員，兩個關鍵因素就是「市場環境變化」與「業務調整」。

東森購物的電視部門在有線電視收視戶從以往的 520 萬戶降到目前剩下不到 440 萬戶，以致電視部門營收也從 2021 年的 80 億元，至今年恐只剩約 65 億元，降幅將近 20%，因此，電視部門不得不做組織及業務結構性改變，減少 Live 播出，並檢討節目部與工程部等人力，輔以 AI 科技工具，創造更大的產值和營效，預計今年東森購物電視部門仍可穩定獲利。

王令麟強調，電視和電商兩大線上事業面臨經營環境的變化，走向線下零售事業是未來永續發展的契機，並鼓勵有意願的同仁轉向線下發展。