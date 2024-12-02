東森購物裁員 王令麟回應：走向線下零售事業
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-02 18:25
國內電商市場競爭劇烈，東森購物傳出將裁員，東森集團今 (2) 日回應，主要是因應環境變化、業務調整，推動人力精簡是必要措施，預計今年電商部門可維持小賺，走向線下零售事業才是未來發展契機，預計林口商場、展演場 2027 年第一季起投入運營，屆時每年租金收入約有 8 億元挹注。
東森購物於今年初有 2300 名員工，預計年底縮減至 2100 人 (含自行離職者)，東森集團強調，所有離職程序皆嚴格依照法令規範進行。
對於東森集團的前景，東森集團總裁王令麟回應，經過這一波的組織結構和人力調整後，今年稅前淨利約可達 18 億元，未來每年的稅前淨利也可達 20 億元以上。
王令麟表示，近一年多以來，全球多家大型國際企業紛紛進行大規模裁員，兩個關鍵因素就是「市場環境變化」與「業務調整」。
東森購物的電視部門在有線電視收視戶從以往的 520 萬戶降到目前剩下不到 440 萬戶，以致電視部門營收也從 2021 年的 80 億元，至今年恐只剩約 65 億元，降幅將近 20%，因此，電視部門不得不做組織及業務結構性改變，減少 Live 播出，並檢討節目部與工程部等人力，輔以 AI 科技工具，創造更大的產值和營效，預計今年東森購物電視部門仍可穩定獲利。
至於電商部門，王令麟提到，面對蝦皮、酷澎等電商的迅速擴張，網家 (8044-TW)Pchome 早已虧損累累，即使是位居國內電商龍頭的富邦媒 (8454-TW)momo 也遭到極大競爭壓力，因此，推動人力精簡必要措施，預計今年電商部門可以維持小賺。
王令麟強調，電視和電商兩大線上事業面臨經營環境的變化，走向線下零售事業是未來永續發展的契機，並鼓勵有意願的同仁轉向線下發展。
東森目前線下事業的發展是，集團林口總部開發案預計於 2027 年第一季開始運營，設有占地 3 萬多坪的商場、展演場，屆時將可創造每年約 8 億元的固定租金收入，也將為東森購物和東森新媒體建立另一個發展新零售與新媒體的場域。
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