〈台股盤後〉台積電飆漲近4% 權值股電力滿格 大漲474點收復季線

29 日美股創高，帶動今 (2) 日台股大盤終結連日跌勢，早盤在台積電開高帶動下，跳空上漲逾 200 點，其餘電子權值股一併發力，持續上攻，最高來到 22797.4 點，終場收 22736.93 點，上漲 474.43 點，成功收復季線、10 日線，成交量 3106.7 億元。