〈台股盤後〉台積電飆漲近4% 權值股電力滿格 大漲474點收復季線
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-02 13:57
29 日美股創高，帶動今 (2) 日台股大盤終結連日跌勢，早盤在台積電開高帶動下，跳空上漲逾 200 點，其餘電子權值股一併發力，持續上攻，最高來到 22797.4 點，終場收 22736.93 點，上漲 474.43 點，成功收復季線、10 日線，成交量 3106.7 億元。
權值股全面走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 39 元，漲近 4%，收 1035 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 55 元，漲逾 4%，收 1310 元；聯電 (2303-TW)(UMC-US) 漲逾 2%、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 均漲近 1%，日月光 (3711-TW) 平盤則在平盤附近遊走。
受惠輝達 GB200 即將出貨，AI 類股有所表現，散熱部分，奇鋐 (3017-TW) 漲近 6%，雙鴻 (3324-TW) 漲近 4%；光通訊部分，眾達 - KY (4977-TW) 亮紅燈，華星光 (4979-TW) 漲近 4%。
網通類股持續走強，華冠 (8101-TW) 重新掛牌後，拉出第 10 根漲停，智邦 (2345-TW)、合勤控 (3704-TW) 均漲近 7%。
地緣衝突升溫，海運、航運類股也有所表態，亞航 (2630-TW) 漲近 7%、長榮航 (2618-TW) 漲逾 4%，航運三雄部分，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 均漲逾 1%。
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