【日盛投顧】指數量縮價揚，重回五日線

◆盤勢分析

1. 美股續創新高，加上摩台結算，周一台股開高之後，指數持續 10200 點附近橫盤整理，尾盤在權值股奮力拉抬跳高收盤。終場指數上漲 74.71 點，漲幅 0.67%，收在 11,221.81 點，重回 5 日線之上，成交金額 1,307.71 億元；OTC 指數收盤上漲 0.63%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股漲多高檔震盪，目前短天期均線與多頭架構未變。

(2) 量能：周一成交量能不足，未來上漲仍出量為宜。

(3) 技術指標：9 日 KD 高檔死亡交叉，MACD 柱狀體零軸之上下滑，但周 KD 與 MACD 仍為多方發展。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 21.11 億元；外資 + 20.73 億元、投信 + 3.62 億元、自營 - 3.24 億元。

3. 資金持續在低位階個股流轉，持續關注矽晶圓、被動元件、PCB 上游、原物料、二線塑化等個股。

電子轉強，金融、傳產助攻

1. 電子類股

(1)AI、電競、虛擬貨幣：

3035 智原、2377 微星、2376 技嘉、6150 撼訊、3515 華擎、2399 映泰周一股價強勢上漲。

(2)MCU、PCB：

具漲價題材與股價回檔整理，配合中長期智慧音箱帶動智慧家居的產業趨勢，MCU 大廠 4919 新唐、6202 盛群，股價表現亮眼。受到 iPhone X 銷售不如預期，PCB 相關股價備受壓抑，周一 2313 華通、3037 欣興強勢表態。

(3) 光學：

3019 亞光表示最快第三季 3D 感測「發射端鏡頭」訂單，周一股價盤中緩步走高，帶動 3406 玉晶光、3441 聯一光走強。此外，台股股王 3008 大立光股價重回 4000 元大關。

(4) 被動元件：

擺脫上周五股價弱勢表現，2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新、3026 禾伸堂、6173 信昌電股價轉強。

2. 非電子類股

(1) 特化：

美國特斯拉股價回升，國內鋰電池相關概念股 4739 康普、4721 美琪瑪低檔轉強，股價呈現落後補漲。

(2) 塑化：

周一遠東區五大泛用塑酯維持高檔，1305 華夏、1326 台化、1312 國喬、1710 東聯股價勁揚。

(3) 食品：

中國農曆年節即將到來，加上近期中國方便麵調漲，1216 統一上漲超過 2%。